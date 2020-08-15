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來不及寄發！郵政總局警告：全美46州通訊投票郵遞恐延誤

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
受新冠疫情影響，新澤西州14日宣布11月大選主要以郵寄通訊投票為主。圖為新州選民今年5月初選就在路邊郵寄投票。 美聯社
受新冠疫情影響，新澤西州14日宣布11月大選主要以郵寄通訊投票為主。圖為新州選民今年5月初選就在路邊郵寄投票。 美聯社

郵局遞信服務在總統大選前已被扯進政治風暴中心；郵政總局(USPS)14日警告，華府特區與全美46州的通訊投票選票寄發，郵遞作業可能出現延誤，不能保證會在當地選務機關計票截止期限之前送達；而某些州的選民也開始抱怨，近來發現原本設於路邊收信郵筒，紛紛遭到移除。

選民投訴 路邊郵筒紛遭移除

川普總統近來對擴大採行通訊投票重砲抨擊，並指通訊投票容易衍生舞弊，但由於疫情關係，大多數民眾可能改以通訊投票在2020年大選行使投票權。郵政總局不敢掉以輕心，為了可能必須處理規模空前的通訊投票郵遞，預做準備。

華盛頓郵報指出，兩黨國會議員最近都反映選民投訴指出，社區裡原本設於路邊的郵筒，紛紛遭到移除。對於透過通訊投票行使投票權的民眾來說，郵筒將是把選票寄回選務機關的投信地點。

川普親信 局長大刪郵局經費

川普指派的郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy)今年6月上任後，祭出一連串刪減成本手段，不准員工報加班費，對於來不及投遞的郵件則延後處理。2020年選舉的大量通訊投票郵件，面臨了來不及寄發，導致趕不上計票的隱憂。

美聯社報導，密西根、俄亥俄、俄勒岡、維吉尼亞、愛阿華、印地安納、猶他、紐約及賓州、加州等州選務機關，均已收到郵政總局公函通知指出，通訊投票郵遞可能出現耽擱。

郵政總局執行副總裁兼法務長馬歇爾(Thomas J. Marshall)日前分別致函華盛頓州州務卿魏曼(Kim Wyman)、賓州州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)，表達對於通訊投票選票寄發可能耽擱的關切。他指出，從郵遞作業程序來看，這兩州選務機關訂定的日期「過於緊迫」。

華州選民 恐來不及寄回選票

以華盛頓州為例，馬歇爾指出，選民可能在11月3日即將到來之際才登記投票，或者向選務機關更新資料。而在賓州，他則表示，選民可以在大選前倒數一周才申請通訊投票，如此一來即可能出現的狀況是，選民沒有足夠時間完成投票並將選票寄回選務機關。

賓州陳情 促有效票計算延期

馬歇爾的信函在賓州高等法院檔案裡曝光。波克瓦向賓州法院陳情，要求法院同意選務機關在11月3日投票日結束後三天之內收到的通訊投票都列為有效票，得以參加計票，郵戳如果在投票日之前或投票日當天的通訊投票，也能列為有效票。

根據賓州現行法規，通訊投票必須在11月3日晚間8時之前寄達選務機關，才能視為有效票。

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