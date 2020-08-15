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賀錦麗讚拜登「副手選擇大膽」 2人登記參選等正式提名

世界日報 / 記者張文馨╱華盛頓報導
民主黨正副總統準候選人拜登（右）及賀錦麗13日就展開全美視訊會議，商討如果勝選後的拜登政府防疫措施。 美聯社
民主黨正副總統準候選人拜登（右）及賀錦麗13日就展開全美視訊會議，商討如果勝選後的拜登政府防疫措施。 美聯社

民主黨準副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)話題不斷，澳洲人報因一則「棕色小女孩」的插圖引發種族歧視爭議，賀錦麗在首場專訪中，指拜登大膽選擇非裔女性出任副手，另外，賀錦麗將前往搖擺州鞏固票源，民主黨鎖定非洲裔、年輕人和郊區女性。

賀錦麗不僅話題性高，在民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)宣布她為副手後，帶動募款熱潮，截至14日晚間為止，民主黨陣營的募款金額突破5000萬元，提供給支持者插在自家門前草坪上的宣傳品，賣出超過120萬元。而拜登去年全年獲得的政治獻金為6080萬元，民主黨人士指出，這股募款熱潮將讓民主黨在接下來80天中，得以擴大選戰。

拜登與賀錦麗14日完成登記參選文書作業，就待下周黨代會上正式提名；賀錦麗14日接受非營利媒體the 19th專訪時表示， 讚賞拜登挑選她出任副手的大膽決定，拜登打破了國家存在的重大障礙之一，而一個有色人種女性可能得花上幾十年才能到達這個里程碑。

賀錦麗說，她將在未來的政策裡優先考慮女性，因為每個問題應該都是女人的問題，女人的問題也該成為每一個人的問題。在拜登和賀錦麗的執政團隊中，女人將是重中之重。

對川普總統反對郵寄投票，不惜扣住美國郵政局的資金，賀錦麗說，眼前的疫情已引發人民對於安全投票的擔憂；賀錦麗質疑，為何川普政府不讓人民投票，因為只要人民投票，情況就會改變，且這次投票也攸關種族和性別的意義。

前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)也在Instagram發文支持賀錦麗，指她是第一位，不會是最後一位；未來美國會有更多像她們這樣的非裔女性，長大之後領導國家。

華盛頓郵報報導，民主黨規畫在接下來幾周內，讓賀錦麗以線上或實地走訪的方式，前往搖擺州競選，鎖定非裔、年輕人和郊區女性，這些都是「淺藍票」(藍色為民主黨代表色)，另外，民主黨也會在接下來幾周密集安排電視節目專訪，頗有與熱愛接受專訪的川普互別苗頭的意味。

川普13日在接受福斯新聞訪問時，批評賀錦麗是「瘋女人」，當天傍晚在白宮記者會上，還引述右派人士看法，質疑賀錦麗不是美國公民，條件不符，無法登記成為副總統候選人。

賀錦麗 民主黨 投票

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