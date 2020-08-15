民主黨首辦視頻全代會 拜登面臨考驗

新冠疫情肆虐全國下，民主黨即將在17日推出線上全國大會，推舉拜登、賀錦麗搭檔，出馬角逐下屆正、副總統，黨工殷盼透過這場大會能充當強心針，動員支持者出來投給拜登，不光是消極地反川普總統；川普一夥雖把民主黨大會描述為史上意識最極端，但專家認為，民主黨最大武器還是在川普的自潰。

美聯社14日報導，民主黨這場全線上全國大會將考驗拜登的能力，是否能克服史無前例的後勤挑戰，達成組成勝選聯盟這項緊迫使命。17到20日分四天晚上舉行的這次大會，與傳統全然不同，沒有具體的集會場所、聽眾歡呼、釋放汽球，僅由一系列視頻組成，直到20日拜登正式接受提名為止，地點則在大致空曠的德拉瓦州一個舞會廳。

此外，民主黨還將創下歷史，提名史上第一位黑人副總統候選人賀錦麗。演說節目主打兩位前總統、兩位過去總統提名人、一位前共和黨籍的州長、一位紐約超級億萬富豪及各式各樣的美國勞工階層。民主黨各派人馬的聲浪，可說得以充分表達。

川普堪稱龐大的發電機，驅動很多民主黨人出來投票，但還是有些人擔心，資訊能力較低但傾民主黨的選民以及搖擺選民，實在鐵不下心，11月出來投給拜登，尤其是新冠疫情造成投票障礙。

與此同時，川普及其政治同夥正使盡全力，把民主黨2020年全國大會描述成史上最走意識形態極端，而嚇走有意投給拜登的選民。拜登大致上被視為政治溫和派，至少比起黨內進步派旗手如參議員桑德斯、伊莉莎白．華倫是如此，但他打算落實聯邦醫療保險般的體制、全面的環保措施，提高富人稅負。

民權活躍人士阿爾沙普頓(Al Sharpton)牧師預測，下星期的民主黨全國大會將「不夠刺激」，但不要緊，川普及共和黨緊接著也要開全國大會，民主黨最大的武器就是川普本人，只要川普能為所欲為，他就會搞砸自己。