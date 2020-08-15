共和黨全代會每天主推川普 梅蘭妮、4子女都將演說

共和黨全國大會籌辦人表示，24日起的四天大會，川普總統每天都是焦點，而登峰造極於27日在黃金時段發表接受提名演說，這一點與以往全然不同；另外，川普年紀最長的四名子女、第一夫人梅蘭妮及副總統潘斯都將成為焦點演講人。

另方面，民主黨全國黨代表大會下周進行期間，川普將展開巡迴造勢行程，預計會前往賓州、威斯康辛州、明尼蘇達州和亞利桑納州四個州。

「華爾街日報」(WSJ)14日報導，川普連任選戰陣營表示，大會很多細節還沒擬好。目前安排第一夫人在25日致詞，而潘斯則在26日由巴爾的摩市的麥克亨利堡(Fort McHenry)國家紀念公園發表演講。

這一次共和黨全國大會中，川普會挑選一天來表彰醫生、護士等新冠抗疫第一線工作人員。

選戰陣營另表示，新冠疫情妨礙到舉辦大型、與會者到場的全國大會，而早先川普不願改採線上虛擬大會，故延擱到場地及時程安排。大會籌辦方表示，會中演講內容，糅合主講人在家中預先錄製及現場直播；醫療專業人士有提供新冠防疫相關準則，供現場直播節目使用。

大會其他演講人有聯邦參議員史考特(Tim Scott，南卡州)、瓊妮·恩斯特(Joni Ernst，愛荷華州)、眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，加州)、前南卡州長及美駐聯合國大使妮姬·海理(Nikki Haley)。

黨工表示，這次大會總主題為「向美國偉大故事致敬」(Honoring the Great American Story)，致詞者焦點放在經濟、外交政策及社會議題。每日副主題方面，24日為「應許之地」、25日為「機會之地」、26日為「英雄之地」及27日壓軸的「偉大之地」。

大會每一天還包括較不出名民眾的談話，內容則是推崇過去四年內，川普改變了他們的生活，另警告換總統會導致怎樣的變化。例如川普陣營會找一些前古巴、委內瑞拉居民，譴責遭川普比擬為社會主義的民主黨政策。