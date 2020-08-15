打臉川普！庫許納、葛理漢：賀錦麗毫無疑問是美國公民

川普總統13日對於獲選出任民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)競選副手的賀錦麗(Kamala Harris)提出質疑，指稱賀錦麗美國公民身分可能有問題，因為她出生時父母都還不是美國公民；但川普的女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)及川普的死忠支持者共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)都表示，賀錦麗的美國公民身分並沒有問題。

葛理漢14日在推特發文指出，雖然許多政策與賀錦麗看法不同，但賀錦麗身為美國公民則毫無疑義。

葛理漢推文寫道，賀錦麗1964年出生於美國，雙親都是合法移民，「根據美國憲法以及最高法院判例，她毫無疑問是美國公民。」

庫許納14日早晨接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞訪問時表示，沒有任何理由認為賀錦麗不是美國公民。

自2019年賀錦麗參加民主黨總統初選以來，社群媒體上就不斷出現針對她移民背景提出質疑的文章，甚至宣稱她不具有參選總統的資格。

柴普曼大學(Chapman University)法律教授伊士曼(John Eastman)12日在新聞周刊(Newsweek)發表評論寫道，賀錦麗1964年於加州奧克蘭出生時，她的父親出生於牙買加，母親出生於印度，兩人都還不是美國公民，因此賀錦麗可能不是美國公民，不符合副總統資格。

川普13日在記者會上答覆媒體詢問時說：「我今天聽說，她可能沒資格。但我不確定這個說法是否正確。」

美聯社報導也指出，賀錦麗的出身絕對符合參選美國總統或副總統的資格。

西北大學(Northwestern University)法律系教授茱莉葉‧索倫森(Juliet Sorensen)表示：「賀錦麗出生於美國本土，而且居住在國內超過14年的時間，毫無疑問地，她符合參選資格。」

過去的總統選舉裡，也曾出現候選人「是否為美國公民」的爭議。

曾參加共和黨初選的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在加拿大出生，2008年共和黨總統候選人、已故共和黨亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)出生於美國掌控的巴拿馬運河區(Panama Canal Zone)，美國公民身分都曾出現雜音，但後來很快獲得釐清。