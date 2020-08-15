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「知心沒半人」 川普前律師新書 自稱比川普家人更了解他

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
川普總統前私人律師柯恩在爆料新書將上市，柯恩自稱比川普家人更了解他。 美聯社
川普總統前私人律師柯恩在爆料新書將上市，柯恩自稱比川普家人更了解他。 美聯社

川普總統前私人律師柯恩(Michael Cohen)在爆料新書「不忠不義」(Disloyal)下月初上市前，13日搶先公布長達3700字的序言；柯恩指出，半數美國人覺得川普被俄羅斯操控，一路連吹帶騙入主白宮，另一半美國人則力挺川普，認為「通俄案」醜聞純屬獵巫行動，「但兩邊其實都錯了，真相比外界知道的更複雜，也更危險。」

柯恩指出，川普確實與俄羅斯串通，可是實際情形並不像某些反川人士繪聲繪影描述的那般錯綜複雜，「但我也明白，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的調查絕非獵巫行動。」

對於俄羅斯在2016年大選的角色，柯恩指出：「川普在大選裡確實有作弊，並且是在俄羅斯包庇之下；如同大家將在書中將會看到的，川普不管做生意或生活方式，向來就是不惜一切手段，只求勝利。」

談到川普的待人接物，柯恩表示，提到川普這個男人的時候，從來不曾出現任何深入內心的互動描述，其中某些因素在於川普相交滿天下，知心沒半人，沒有人是他信得過、可以吐露祕密的對象。

柯恩寫道：「在十年期間，川普確實有我在他身邊，我一直為他盡心盡力，我的下場卻是如此不堪。」

八卦媒體報導，川普曾經召妓，在飯店大玩「黃金雨」(golden showers)。柯恩則寫道：「從拉斯維加斯成人俱樂部的黃金雨、稅務詐騙、與前蘇聯貪官打交道，一直到花錢讓川普地下情女主角的爆料不至於在媒體曝光，我都不僅僅是看著川普崛起的目擊者而已，我還是一個肩負積極任務的參與者。」

柯恩指出，透過這本回憶錄，讀者將能第一次見識到真實的川普，「這是一本美國總統不想讓你看到的書」。他也表示：「我知道湮滅證據在哪裡，因為當初我就是負責去藏的那個人。」

至於自己與川普的關係，柯恩形容，從某些方面來看，自己比川普家人還更了解川普，「因為我目睹一個真實的男人，在脫衣舞俱樂部裡，在見不得人的交易談判裡，還有當他毫無心防、顯露真面目的時刻，他其實就是一個作弊、說謊的冒牌貨，霸凌別人、充滿種族歧視，是個掠奪者，也是個大騙子。」

川普 俄羅斯

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