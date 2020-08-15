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水門案記者將揭川金25封私人信 「關係就像奇幻電影」

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
資深記者伍華德再出新書「震怒」 。圖／賽門舒斯特出版社提供
資深記者伍華德再出新書「震怒」 。圖／賽門舒斯特出版社提供

繼2018年出版暢銷書「恐懼：川普入主白宮」(Fear: Trump in the White House)之後，兩度獲普立茲獎的資深記者伍華德(Bob Woodward)再出新書「震怒」(Rage)，號稱將揭開川普總統的決策內幕，書中還將曝光「川普和北韓領導人金正恩之間從未公開過的25封私人信函」。

現年77歲的伍華德，當年以在華盛頓郵報揭發「水門案」幕後報導和空前訪問，聞名全球，是媒體界傳奇。他的新書訂9月15日問世，由賽門舒斯特出版社(Simon & Schuster)出版，首版印刷130萬本。

有線電視新聞網(CNN)引述多個消息來源指出，伍華德2019年12月至2020年7月下旬，在白宮、海湖莊園(Mar-a-Lago)以及以電話採訪了川普17次。書中將就川普有關國家安全、新冠病毒疫情、經濟崩潰和「黑人的命也是命」抗議活動的想法、反應和決策，做出爆炸性描述。

伍華德2018年出版「恐懼」曾遭川普嚴厲批評，指該書是「騙子」透過「造假消息來源」寫的「虛構作品」；但伍華德表示是川普一直不接受他的採訪。今年1月，川普主動透露他已與伍華德坐下來談，準備出版下一本書。

伍華德的訪談主題和資料來源，素來都會徵求許可錄下所有內容，CNN獲悉，伍華德與所有一手證人進行了數百小時訪談；賽門舒斯特出版社則稱，伍華德拿到了「筆記、電子郵件、日記、日曆和機密文件」，其中包括川普與金正恩之間的25封私人信件。

川金兩人的關係一直是華府和平壤最近外交發展的主要推動力，兩人從相互侮辱、威脅開戰到川普的愛情宣言，關係不斷變化。

2019年，華盛頓郵報曾援引白宮官員的話稱，川普與金正恩之間的信函有如「情書」。熟悉該書的消息人士指稱，這些信件「非同凡響」。賽門舒斯特出版社則表示，金正恩說，他與川普的關係就像一部「奇幻電影」。

西蒙舒斯特聲明說，此書將以「爆炸性且生動」的眼光看待川普的「混亂、矛盾和冒險」。CNN稱此書同時揭露川普對歷任前總統的直言批評，及他自己評估是否會在11月贏得連任。

今年稍早引爆話題，分別由白宮前國安顧問波頓(John Bolton)和川普姪女瑪麗．川普(Mary Trump)出版的兩本有關川普的書，也是由賽門舒斯特出版社出版。

川普 金正恩 白宮

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