FBI前律師將承認通俄案虛假陳述 鼓舞川普支持者

在聯邦檢察官德漢(John Durham)主持的通俄案調查檢討(反向調查)中，一名聯邦調查局(FBI)前律師將承認一項虛假陳述罪名，這亦是調查檢討的首宗刑事案。

華盛頓聯邦法院的文件顯示，FBI前律師克萊恩史密斯(Kevin Clinesmith)被控竄改川普競選顧問佩吉(Carter Page)的電郵，而佩吉正是FBI的祕密監視目標。克萊恩史密斯的代表律師14日表示，他的當事人打算承認控罪，並對自己的行為感到遺憾。

克萊恩史密斯認罪對川普及他的支持者而言是一大鼓舞，在民調支持不斷下跌的情況下，川普期望德漢的調查除有助選情，更希望藉此確認FBI的通俄門調查是錯的。

川普14日在白宮向記者表示，事實是FBI祕密監視他，而且被逮個正著。他又指所謂通俄調查，其實是FBI濫用職權，也是美國歷史上最大的政治犯罪。

不過這份長達五頁的檢控文件只針對克萊恩史密斯一人，並沒有涉及其他人；此外，也沒有提供證據以支持川普有關FBI展開通俄調查是出於政治偏見的說法。

從案件本身來看，很明顯的是，FBI監視佩吉皆因克萊恩史密斯的虛假陳述。

德漢主持的通俄門調查檢討，除了審視情報圈有關俄羅斯對大選影響的評估外，更引起民主黨人的關注，認為重新啟動已經結束的通俄門調查，並且選擇在11月投票前公布調查結果，將會影響選舉。

至於通俄門的調查檢討，是由參院共和黨人提出，加上司法部長巴維理(William Barr)對FBI調查的批評也不斷升級，結果促成其事。

德漢是康州的資深檢察官，曾在司法部調查中情局人員對恐嫌分子嚴刑迫供是否違法；在特別檢察官穆勒(Robert Mueller)結束近兩年的通俄門調查後僅數週，巴維理上任即任命德漢主持調查檢討。