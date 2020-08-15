疫苗來了？美衛生部選定分發廠商 聯邦官員指最快今秋出爐

衛生部14日宣布，藥品經銷商麥克森公司(McKesson Corp)將負責未來新冠病毒疫苗的分發，消息傳出讓麥克森股價上漲超過3%。麥克森是美國國內規模最大的流感疫苗經銷業者。聯邦衛生主管官員指出，數量有限的新冠病毒疫苗，最快可能在今秋出爐。

另一方面，華盛頓郵報指出，美國疾病防治中心已在本周要求加州、佛羅里達州、明尼蘇達州、北達科塔州及費城起草有關新冠疫苗的配送與儲存計畫，並且列出哪些民眾在第一批疫苗上市之後，能夠優先接受施打。

衛生部表示，美國疾病防治中心(CDC)透過與麥克森的既有合約，在新冠病毒疫苗問世後，將透過麥克森進行疫苗分發。

2016年的政府標案中，麥克森在激烈競爭中脫穎而出。與疾病防治中心訂定契約中，包括了萬一美國發生傳染病疫情，麥克森將負責疫苗分發。

衛生部表示，有關疫苗分發作業的相關細節，目前正在規畫中，以便美國食品暨藥物管理局(FDA)授權一劑或多劑新冠病毒疫苗上市時，可以迅速行動。

華郵的報導指出，在疫苗分配計畫草案中，被選中的四州一市的政府必須把當地民眾種族結構、人口密度納入考量。這些草案完成之後，將提供其他州政府做為規畫疫苗分發的參考藍圖。

有關疫苗分發作業的討論中，冷凍庫設備是重點議題之一。至少有一劑目前正在研發中的疫苗，必須儲存在攝氏零下70度的超低溫。

報導指出，疾病防治中心高層主管12日對州政府衛生官員指出，州政府可能不必為購買冷凍庫傷腦筋，但如果食品暨藥物管理局核准的疫描需要極低溫保存，州政府的卻要為診所尋找保存大量疫苗的地點，因為一般醫師診所的設施可能無法存放疫苗。

官員指出，屆時州政府可能必須與能夠提供冷凍倉儲的民間業者簽訂合約。