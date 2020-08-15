川普最新命令：字節跳動需在90天內出售在美所有資產

美國總統川普14日晚間發布最新命令指出，要求北京字節跳動科技公司（ByteDance）在90天內出售與海外版抖音（TikTok）等在美國運作的所有資產。

美國媒體Axios引述白宮知情人士解讀最新命令，指字節跳動可能在45天後就能完成所有交易。

川普的命令指出，字節跳動不僅要出售TikTok，也包括2018年時收購的美國卡拉OK應用程式Musical.ly，根據美國政府理解，當時字節跳動收購Musical.ly與現有資產合併，組成TikTok。

川普指出，有可靠證據足認，字節跳動可能會採取損害美國國安的行動。

川普的命令指出，字節跳動還必須銷毀透過TikTok與Musical.ly蒐集的資料副本。

而TikTok一直堅稱，從未替中國大陸政府蒐集美國用戶資訊。

川普6日就已簽署行政命令，要求TikTok在9月15日前出售給美國企業，否則就要禁用，且美國任何個人或企業屆時不得與字節跳動交易；TikTok揚言，將在其美國總部所在地加州，控告川普政府。