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下口罩令？ 川普轟拜登政治操弄

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／十三日電
民主黨準總統候選人拜登（左）呼籲各州下口罩令，美國總統川普（右）怒批是政治操作。 （美聯社）
民主黨準總統候選人拜登（左）呼籲各州下口罩令，美國總統川普（右）怒批是政治操作。 （美聯社）

美國民主黨準總統候選人拜登十三日呼籲所有州長下令民眾在接下來的三個月內，外出戴上口罩，以延緩疫情傳播；美國總統川普在白宮記者會回應表示，這是拜登玩弄政治手段，戴不戴口罩是美國人的自由，每個地區的疫情也都不同，他相信民眾和州長的智慧。

拜登十一日公布由加州的聯邦參議員賀錦麗出任副手後，兩人連續兩天在德拉瓦州舉行記者會，聚焦川普施政不力，拜登說，川普小看疫情，應更早積極應對。

川普則回應，拜登試圖將大流行「政治化」；他說，拜登的訴求倒行逆施、不科學且對國家不利。

川普說，各州疫情程度不同，拜登也不清楚聯邦與地方職權分野，總統下令後聯邦政府該如何執行，為何要強壓州長的權力；川普說，戴口罩是美國人的自由，他相信民主和州長的智慧，且他也已經說過，戴口罩是愛國表現。

川普以「停止在病毒上玩弄政治手段」回應拜登。

川普說，政府仍會敦促民眾在無法維持社交距離的情況下，戴上口罩，但不需要聯邦政府由上到下貫徹命令，才能讓美國民眾做到這件事。

川普還說，美國全力在最短時間內開發疫苗和療法，以科學方式降低新冠病毒死亡率，他嘲諷拜登成日躲在家中地下室，不了解科學研究進度。

拜登 川普 口罩 疫情 賀錦麗

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