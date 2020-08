AMC影院下周重開 首日票價只要15美分 戴口罩才准進場

連鎖電影院下AMC宣布,下周在全美將有超過100間戲院先行恢復營業;8月20日重開當天,票價更只要15美分;9月3日之前,全美三分之二的影院將重新開業。

目前已可透過AMC官方網站,查詢分店的重啟時間;不過紐約州、新澤西州和加州戲院的營業時間尚未公布。AMC表示:「若尚未列出日期,電影院將依照當地和州政府的防疫指南營業。」

AMC在全球約有1000間戲院,在歐洲和中東地區已有一半分店重啟,目前未碰上任何安全或其他狀況;兩地的其他電影院,也將在8月26日開始營業。

下周進場的影迷,可能會有和過去不太一樣的觀影體驗。不只所有工作人員,觀眾也必須戴上口罩。AMC執行長執行長艾朗(Adam Aron)曾在6月表示,當電影院重啟,顧客有權自行決定是否戴口罩。不料他的發言遭受強烈反彈,AMC才將戴口罩列為必要。

若去看電影忘了口罩,也能在現場以一個1元的價格購買;在影廳中除了飲食,全程必須將口罩戴上。

不過電影院飲食方面將有所調整,減少了品項選擇;有爆米花,但飲料無法免費續杯。目前沒有自助吧台,若需要調味料和紙巾,必須直接在櫃台向店員索取。

影廳屆時將維持最多30%的上座率,電影放映間隔也將拉長,給予工作人員更多清潔時間。員工上班前,將依規定量體溫,電影院也將提供擦手紙巾和清潔液。

如此一來,部分戲院將趕上8月28日上映的X戰警系列電影「變種人」(The New Mutants);知名大導諾蘭(Christopher Nolan)的新作「天能」(Tenet),將在9月3日上映。

AMC同時也將放映「回到未來」(Back to the Future)、「美女與野獸」(Beauty and the Beast)和「星際大戰五部曲:帝國大反擊」(Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back),票價只要5元。