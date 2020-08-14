AMC影院下周重開 首日票價只要15美分 戴口罩才准進場

連鎖電影院下AMC宣布，下周在全美將有超過100間戲院先行恢復營業；8月20日重開當天，票價更只要15美分；9月3日之前，全美三分之二的影院將重新開業。

目前已可透過AMC官方網站，查詢分店的重啟時間；不過紐約州、新澤西州和加州戲院的營業時間尚未公布。AMC表示：「若尚未列出日期，電影院將依照當地和州政府的防疫指南營業。」

AMC在全球約有1000間戲院，在歐洲和中東地區已有一半分店重啟，目前未碰上任何安全或其他狀況；兩地的其他電影院，也將在8月26日開始營業。

下周進場的影迷，可能會有和過去不太一樣的觀影體驗。不只所有工作人員，觀眾也必須戴上口罩。AMC執行長執行長艾朗(Adam Aron)曾在6月表示，當電影院重啟，顧客有權自行決定是否戴口罩。不料他的發言遭受強烈反彈，AMC才將戴口罩列為必要。

若去看電影忘了口罩，也能在現場以一個1元的價格購買；在影廳中除了飲食，全程必須將口罩戴上。

不過電影院飲食方面將有所調整，減少了品項選擇；有爆米花，但飲料無法免費續杯。目前沒有自助吧台，若需要調味料和紙巾，必須直接在櫃台向店員索取。

影廳屆時將維持最多30%的上座率，電影放映間隔也將拉長，給予工作人員更多清潔時間。員工上班前，將依規定量體溫，電影院也將提供擦手紙巾和清潔液。

如此一來，部分戲院將趕上8月28日上映的X戰警系列電影「變種人」(The New Mutants)；知名大導諾蘭(Christopher Nolan)的新作「天能」(Tenet)，將在9月3日上映。

AMC同時也將放映「回到未來」(Back to the Future)、「美女與野獸」(Beauty and the Beast)和「星際大戰五部曲：帝國大反擊」(Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back)，票價只要5元。