聯邦上訴法院：申請綠卡 川普政府可調查財產

位於紐約的聯邦第二巡迴上訴法院12日裁定，川普政府可以在除了紐約州、康乃狄克州、佛蒙特州之外的其他各州，持續進行對申請簽證或綠卡的外籍人士進行財產調查的措施。對於川普政府與川普政府推出的「公共負擔」移民限縮措施來說，這項發展堪稱取得暫時勝利。

第二巡迴上訴法院法官霍爾(Peter Hall)在內容僅有一段的裁決書中，並未說明判決理由。霍爾的判決推翻了紐約聯邦地區法院上個月的裁定。

今年4月間，紐約州、康州、佛蒙特州檢察長均對川普政府提告，指控川普政府以避免添增「公共負擔」(public charge)為由，對申請綠卡的合法移民涉下排除規定，恐將傷害飽受疫情衝擊的移民社群。

紐約南區聯邦地區法官丹尼爾斯(George Daniels)7月底發布全國臨時強制令，禁止川普政府在疫情期間對申請綠卡移民設下「公共負擔」排除規定。裁決指出，這項措施可能對抗疫行動造成阻礙，移民擔心申請綠卡遭拒，疫情期間可能不敢使用醫療服務等社會福利。

丹尼爾斯在裁決書中，也禁止國務院版本的「公共負擔」限縮手段，針對目標是在海外地區申請簽證的外籍人士，在審查簽證案件時評估申請人的財產、年齡、教育程度、技能、英語能力、健康等條件，推測是否可能成為美國社會的「公共負擔」。

根據國土安全部規定，移民官被賦予更多權限，如果發現申請綠卡的外籍人士將來可能使用社會福利或糧食券、住房補貼等政府補助，可以直接駁回申請。

川普政府的「公共負擔」移民限縮措施，原本在2019年10月便將推出，但聯邦法院法官的裁定，讓實施日程被迫延後到今年2月，但訴訟一路上訴到最高法院。最高法院今年1月底以五票贊成、四票反對的裁定，允許川普政府推動旨在避免外籍人士申請移民造成「公共負擔」的政策新規。