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影／輪椅卡在平交道險遭撞！女警果斷拉人救他一命

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
加州洛迪市一名警察在千鈞一髮之際，幫助卡在鐵軌上的民眾脫身。路透
加州洛迪市一名警察在千鈞一髮之際，幫助卡在鐵軌上的民眾脫身。路透

美國加州洛迪市（Lodi）本周三，一名警察在千鈞一髮之際，幫助卡在鐵軌上的民眾脫身，整起事件僅僅發生在幾秒之間，過程十分驚險。

洛迪市警察局公布的畫面顯示，女警烏雷亞（Erika Urrea）12日上午8點45分左右行經一處平交道，發現一名男子的輪椅被卡在鐵軌上，烏雷亞隨即下車設法幫助男子脫困。

但此時火車正快速逼近並發出鳴笛聲警告，烏雷亞眼看就要來不及，於是果斷將男子整個人拖下輪椅。影片顯示，下一秒火車直接輾過輪椅，逃過一劫的男子就倒在呼嘯而過的火車旁。

警方表示，這名66歲的老人腿部受傷被送往當地醫院治療，目前狀況穩定。洛迪市警察局事後在臉書發文表揚烏雷亞，表示她「冒生命危險拯救他人，她的行動避免了一場悲劇」。

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