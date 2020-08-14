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憂擴大通訊投票 川普「卡」郵局預算

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普打算切斷郵局的預算來源。 美聯社
川普打算切斷郵局的預算來源。 美聯社

川普總統13日接受福斯商業網(Fox Business)專訪時坦承，正在切斷郵局的預算來源，理由是不想讓通訊投票在今年大選中擴大使用。川普先前多次表示，如果擴大使用通訊投票，可能讓他連任失利。

川普在訪問中說，對於郵局陷入財務困境，國會民主黨議員提出了紓困方案，能為郵局提供兩筆資金，但目前計畫在國會卡關。

受到新冠病毒疫情影響，許多民眾擔心前往投票所投票恐將造成病毒感染，希望今年大選能透過通訊投票行使投票權。民主黨國會議員正與共和黨方面磋商，希望通過總計100億元的郵局疫情紓困法案。

川普說，如果沒有這些額外經費，郵局就沒有能力處理大量的通訊投票。

他指出：「我們不答應的話，就代表他們拿不到錢。也就是說，到時候沒辦法全面採行通訊投票，因為他們沒辦法處理。」

為了在11月大選能順利擊敗民主黨對手白登，川普近來動作頻頻，包括提出民主黨企圖採取全面通訊投票的不實指控。在可能影響大選結果的決戰州，由於疫情關係將大量採用通訊投票，川普則在國會協商中態度強硬，要設法切斷郵局預算。

2016年大選時，川普成功拿下愛阿華州，但今年他與民主黨對手白登呈現激戰。川普選舉陣營12日對愛州兩個傾向民主黨的郡政府提告，要求法院裁定數萬分選民缺席投票申請書(absentee ballot applications)無效。

在身為決戰州的賓州，川普選舉團隊則正想辦法改變選務機關收取、統計通訊投票的規定。而在內華達州，州法規定選務單位寄發通訊選票給所有合格選民，但川普團隊已提出異議。

有線電視新聞網(CNN)分析，川普這段談話等於自曝正在干預選舉。他的受訪發言透露，民主黨為郵局準備了紓困法案，這筆經費讓郵局有能力處理今年大選中數量可望較往年大幅增加的通訊投票，但川普拒絕讓郵局獲得款項，理由是想讓通訊投票遭受阻礙，選務機關可能因此無法有效統計選票。

川普在訪問中也說，2020年大選「將成為史上最嚴重的詐騙」，「嚴重程度幾乎跟歐巴馬監視我的競選團隊一樣」。

投票 川普 郵局

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