快訊

小琉球漁船封港抗議全被法辦 漁民怒：我們像暴民？

去年掌摑鄭麗君 鄭惠中再潑李登輝肖像紅漆氣球

沒資格選副總統？ 川普飆罵賀錦麗「瘋女人」

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
川普陣營質疑賀錦麗「出生」有問題，可能沒資格當副總統。 美聯社
川普陣營質疑賀錦麗「出生」有問題，可能沒資格當副總統。 美聯社

民主黨準總統候選人白登挑定亞非裔加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris )當副手，川普競選團隊迫不及待地展開攻擊，川普陣營資深法律顧問詹娜．埃利斯(Jenna Ellis)13日質疑賀錦麗「出生」有問題，指她在美國出生時父母尚未成為公民，可能沒資格當副總統；川普也在同一天罵賀錦麗是「瘋女人」。

埃利斯對美國廣播公司(ABC)表示，賀錦麗有無資格當副總統是「懸而未決的問題」，她認為賀錦麗應答覆此問題，讓民眾確定她是合格的副總統候選人。

幕僚質疑：她出生時 父母還不是公民

埃利斯上推特轉推右翼法律教授伊士曼(John Eastman)「在新聞周刊」(Newsweek)撰寫的評論，內文質疑賀錦麗1964年在加州奧克蘭出生時，父母還不是美國公民，可能不符副總統候選人資格。

這番質疑立即招來強烈反彈，知名法律學者、喬治城大學法律中心憲法學教授查菲茨(Josh Chafetz)指責伊士曼的「出生資格」論，根本是「種族主義廢話」，一切只因賀錦麗是第一位亞非裔女性副總統候選人。

賀錦麗的母親是印度裔移民，父親是牙買加移民，伊士曼2010年試圖角逐加州檢察長未果，那年的當選者正是賀錦麗。

伊士曼指出，憲法第二條規定「出生公民」(natural born citizen)才能擔任總統和副總統，但憲法第14修正案「公民身分條款」某些解釋排除了像賀錦麗那種情況的人。他辯稱，最高法院的確認為任何在美國本土出生的人自動成為公民，無論父母情況如何，但那樣的信念是在賀錦麗1964年出生後才開始。

許多人指稱伊士曼的論調和川普當年公開質疑首位非裔總統歐巴馬「不是在夏威夷出生」的陰謀論，如出一轍。川普直到2016年正式參選時，才承認歐巴馬確實生在美國。

川普陣營質疑賀錦麗「出生」有問題，可能沒資格當副總統。 美聯社
川普陣營質疑賀錦麗「出生」有問題，可能沒資格當副總統。 美聯社

川普批她：想假裝自己不是激進左派

川普13日也在福斯商業台把矛頭對準賀錦麗說：「她是激進左派。現在她想假裝自己不是，但她是參院最自由派的人，在警察、在第二修正案議題方面都做得很糟，她和白登一樣都是愛加稅的人。」

川普還說，賀錦麗在參院就聯邦大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)提名的聽證會上嚴厲訊問，「像個瘋女人，她氣得像是對卡瓦諾有什麼仇恨。我從沒見過那種事。她是那一團人裡面最生氣的人，他們全都很生氣。他們都是激進的左派憤怒者。」

賀錦麗 川普

延伸閱讀

拜登、賀錦麗首同台 狠批川普防疫遜

嚴震生／女性獲投票權後 賀錦麗再創歷史

賀錦麗搭檔拜登 環時：中文名不代表對中國友善

保守派：川普現在的對手是賀錦麗 不是拜登

相關新聞

頭髮必須完美！川普抱怨水壓不夠 美提案修改省水政策

美國總統川普（Donald Trump）從去年開始，一再抱怨前朝政府的省水政策，促使美國能源部本周三正式提案修改相關法律...

地緣衝突將升溫？美首度扣押裝運伊朗汽油的油輪

美國官員表示，川普政府首度扣押涉嫌裝載伊朗燃油、違反制裁規定的船隻。這凸顯美方提高對伊朗施加壓力。

影／輪椅卡在平交道險遭撞！女警果斷拉人救他一命

美國加州洛迪市（Lodi）本周三，一名警察在千鈞一髮之際，幫助卡在鐵軌上的民眾脫身，整起事件僅僅發生在幾秒之間，過程十分...

聯邦上訴法院：申請綠卡 川普政府可調查財產

位於紐約的聯邦第二巡迴上訴法院12日裁定，川普政府可以在除了紐約州、康乃狄克州、佛蒙特州之外的其他各州，持續進行對申請簽證或綠卡的外籍人士進行財產調查的措施。對於川普政府與川普政府推出的「公共負擔」移民限縮措施來說，這項發展堪稱取得暫時勝利。

AMC影院下周重開 首日票價只要15美分 戴口罩才准進場

連鎖電影院下AMC宣布，下周在全美將有超過100間戲院先行恢復營業；8月20日重開當天，票價更只要15美分；9月3日之前，全美三分之二的影院將重新開業。

憂擴大通訊投票 川普「卡」郵局預算

川普總統13日接受福斯商業網(Fox Business)專訪時坦承，正在切斷郵局的預算來源，理由是不想讓通訊投票在今年大選中擴大使用。川普先前多次表示，如果擴大使用通訊投票，可能讓他連任失利。

沒資格選副總統？ 川普飆罵賀錦麗「瘋女人」

民主黨準總統候選人白登挑定亞非裔加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris )當副手，川普競選團隊迫不及待地展開攻擊，川普陣營資深法律顧問詹娜．埃利斯(Jenna Ellis)13日質疑賀錦麗「出生」有問題，指她在美國出生時父母尚未成為公民，可能沒資格當副總統；川普也在同一天罵賀錦麗是「瘋女人」。

川普投訴浴室水力太弱「髮型不夠完美」 當局擬修改淋浴用水標準

美國總統川普（Donald Trump）過往多次投訴浴室花灑水流太弱，間接導致難以保持其「完美」髮型；美國能源部（Department of Energy）周三（12日）提議修改現時的標準，提高出水量。

川普：我對陸態度不佳 採購訂單卻是史上最大

美國總統川普13日在白宮記者會表示，因為一場「中國瘟疫」，他對陸態度不佳，有趣的是，中國大陸擴大購買美國農產品，比以往更...

拜登呼籲全國口罩令 川普反批：政治化手段

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）13日舉行記者會表示，呼籲所有州長都要下令民眾在接下來的三個月內，外出必...

視以阿建交為美外交勝利 白宮：川普應獲諾貝爾和平獎

以色列與阿拉伯聯合大公國將建交，美國總統川普將其視為外交政策的重要勝利，他13日在橢圓辦公室表示，以色列和阿聯領導人在私...

美國政府指定孔子學院為中國大陸駐外使團

美國國務卿龐培歐13日表示，今日起將孔子學院美國中心（CIUS）指定為中國大陸的外國使團，孔子學院受到中國大陸政府資助，為中共全球影響力布局和宣傳機器（propaganda apparatus）的一部分...

熱門新聞

以色列和阿聯宣布建交 川普推文稱大突破

川普：我對陸態度不佳 採購訂單卻是史上最大

雞肉麵放微波爐7天忘拿 媽曬「驚悚出土照」網笑：變成貓了

研究實證！在牛屁股畫假眼睛 能嚇退打獵的獅子

愈挫愈強？美元走貶 反而鞏固了世界準備貨幣地位

視以阿建交為美外交勝利 白宮：川普應獲諾貝爾和平獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。