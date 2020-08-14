沒資格選副總統？ 川普飆罵賀錦麗「瘋女人」

民主黨準總統候選人白登挑定亞非裔加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris )當副手，川普競選團隊迫不及待地展開攻擊，川普陣營資深法律顧問詹娜．埃利斯(Jenna Ellis)13日質疑賀錦麗「出生」有問題，指她在美國出生時父母尚未成為公民，可能沒資格當副總統；川普也在同一天罵賀錦麗是「瘋女人」。

埃利斯對美國廣播公司(ABC)表示，賀錦麗有無資格當副總統是「懸而未決的問題」，她認為賀錦麗應答覆此問題，讓民眾確定她是合格的副總統候選人。

幕僚質疑：她出生時 父母還不是公民

埃利斯上推特轉推右翼法律教授伊士曼(John Eastman)「在新聞周刊」(Newsweek)撰寫的評論，內文質疑賀錦麗1964年在加州奧克蘭出生時，父母還不是美國公民，可能不符副總統候選人資格。

這番質疑立即招來強烈反彈，知名法律學者、喬治城大學法律中心憲法學教授查菲茨(Josh Chafetz)指責伊士曼的「出生資格」論，根本是「種族主義廢話」，一切只因賀錦麗是第一位亞非裔女性副總統候選人。

賀錦麗的母親是印度裔移民，父親是牙買加移民，伊士曼2010年試圖角逐加州檢察長未果，那年的當選者正是賀錦麗。

伊士曼指出，憲法第二條規定「出生公民」(natural born citizen)才能擔任總統和副總統，但憲法第14修正案「公民身分條款」某些解釋排除了像賀錦麗那種情況的人。他辯稱，最高法院的確認為任何在美國本土出生的人自動成為公民，無論父母情況如何，但那樣的信念是在賀錦麗1964年出生後才開始。

許多人指稱伊士曼的論調和川普當年公開質疑首位非裔總統歐巴馬「不是在夏威夷出生」的陰謀論，如出一轍。川普直到2016年正式參選時，才承認歐巴馬確實生在美國。

川普陣營質疑賀錦麗「出生」有問題，可能沒資格當副總統。 美聯社

川普批她：想假裝自己不是激進左派

川普13日也在福斯商業台把矛頭對準賀錦麗說：「她是激進左派。現在她想假裝自己不是，但她是參院最自由派的人，在警察、在第二修正案議題方面都做得很糟，她和白登一樣都是愛加稅的人。」

川普還說，賀錦麗在參院就聯邦大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)提名的聽證會上嚴厲訊問，「像個瘋女人，她氣得像是對卡瓦諾有什麼仇恨。我從沒見過那種事。她是那一團人裡面最生氣的人，他們全都很生氣。他們都是激進的左派憤怒者。」