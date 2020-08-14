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頭髮必須完美！川普抱怨水壓不夠 美提案修改省水政策

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
川普上月開記者會時，稱現行的省水標準水壓太弱，讓他無法好好洗澡，並說自己的髮型必須「完美」。路透
川普上月開記者會時，稱現行的省水標準水壓太弱，讓他無法好好洗澡，並說自己的髮型必須「完美」。路透

美國總統川普（Donald Trump）從去年開始，一再抱怨前朝政府的省水政策，促使美國能源部本周三正式提案修改相關法律。

上月16日，川普在白宮召開記者會時說道：「當你洗澡時水出不來，洗手時水也出不來，你要怎麼辦？你只能等久一點或洗澡洗久一點，我是不知道其他人啦，但是我的頭髮一定要完美。」

川普去年12月就抱怨過美國家庭安裝的低水流量衛浴裝置，包括馬桶、蓮蓬頭及水龍頭。根據美國1992年制定的法律，美國的蓮蓬頭每分鐘不得出超過2.5加侖（約9.5公升）的水。能源部的提案將允許蓮蓬頭安裝更多噴嘴，提高出水量。

消費者和環保組織批評提案是浪費且不必要的。能源節約組織「家電標準意識計劃」的執行主任德拉斯基（Andrew deLaski）表示該提案「相當愚蠢」，「如果總統要洗一個舒服的澡，我們可以提供他一些網站，讓他能找到合適、可以給他綿密泡沫和舒適淋浴的蓮蓬頭」。

德拉斯基還說如果增加4到5個以上的噴嘴，蓮蓬頭每分鐘排出的水量會達到10到15加侖，這都可把人沖出浴室了。

除了蓮蓬頭，能源部提案中還包含鬆綁的洗衣機用水標準，川普政府表示每年平均可以為美國家庭省下3100美元（約新台幣91000元），但環保主義者反駁，稱放寬後的浴室用水標準會提高能源和水的支出。路透指出，目前提案能否通過還是未知數，若過關的話可能會面臨訴訟。

川普

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