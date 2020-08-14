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川普：我對陸態度不佳 採購訂單卻是史上最大

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。 （路透）
美國總統川普。 （路透）

美國總統川普13日在白宮記者會表示，因為一場「中國瘟疫」，他對陸態度不佳，有趣的是，中國大陸擴大購買美國農產品，比以往更多，美國中西部農民得到來自陸方的最大訂單，也許是中國大陸想讓他改變心意。

隨著選舉接近，川普不吝於公開表現對中國大陸的不滿情緒，他說，因為疫情關係，他對中國大陸的態度和8個月前，和美中磋商第一階段經貿協議之際相比，已經不同。川普也批評，經貿協議的墨跡未乾，瘟疫已到，多少錢都無法和逝去的人命相較。

川普13日在白宮被問到封禁海外版抖音（TikTok）與美中第一階段經貿協議時，他說，大家都知道他對中國大陸態度不佳，同一時間，陸方正在擴大購買美國農產品，玉米、大豆和牛肉的購買量都創新高，雖然他對中國大陸不滿，但農民很高興。

川普說，這是一種不同的感覺，此時中西部農民正在收到一張史無前例的大訂單，有4成商品出口到中國大陸。

「也許他們（指中國大陸）想讓我改變心意。」川普說。

至於TikTok，川普重申，在9月15日前，無法與北京母公司分割，則美國就會封禁TikTok，這筆交易必須對美國有利，國人需要全面的安全。

美國財金媒體CNBC報導，美國貿易談判代表賴海哲（Robert Lighthizer）和中國大陸國務院副總理劉鶴將在15日舉行視訊會議，針對第一階段經貿協議實施情形交換意見；中方可能在會中談到TikTok。

有媒體在記者會上問到香港問題，談到壹傳媒創辦人黎智英被捕，川普說，他討厭看到香港發生了什麼，這是一件很可怕的事。

川普 TikTok

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