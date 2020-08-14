拜登呼籲全國口罩令 川普反批：政治化手段

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）13日舉行記者會表示，呼籲所有州長都要下令民眾在接下來的三個月內，外出必須戴上口罩，以延緩疫情傳播；川普在白宮記者會回應表示，這是拜登玩弄政治手段，戴不戴口罩是美國人的自由，每個地區的疫情也都不同，他相信民眾和州長的智慧。

拜登11日公布由加州的聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）出任副手後，兩人連續兩天在德拉瓦州舉行記者會，聚焦川普施政不力，拜登說，川普小看疫情，應該更早做出積極應對。

拜登指出，各州州長在接下來三個月徹底實施口罩令，將可拯救4萬名美國人性命；把口罩戴好，才能讓孩子能快速安全重返校園。

川普則回應，拜登試圖將大流行「政治化」；他說，拜登的訴求倒行逆施、不科學且對國家不利。

川普說，各州疫情程度不同，拜登也不清楚聯邦與地方職權分野，總統下令後聯邦政府該如何執行，為何要強壓州長的權力；川普說，戴口罩是美國人的自由，他相信民主和州長的智慧，且他也已經說過，戴口罩是愛國表現。

川普以「停止在病毒上玩弄政治手段」回應拜登。

川普說，政府仍會敦促民眾在無法維持社交距離的情況下，戴上口罩，但不須聯邦政府由上到下貫徹命令，才能讓美國民眾做到這件事。

川普還說，美國全力在最短時間內開發疫苗和療法，以科學方式降低新冠病毒死亡率，他嘲諷拜登成日躲在家中地下室，不了解科學研究進度。