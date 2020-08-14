視以阿建交為美外交勝利 白宮：川普應獲諾貝爾和平獎
以色列與阿拉伯聯合大公國將建交，美國總統川普將其視為外交政策的重要勝利，他13日在橢圓辦公室表示，以色列和阿聯領導人在私下談判過程中氣氛良好；他說，美國當初宣布退出伊朗的核子協議，其他國家指責美國加劇中東緊張局勢，實際上是他讓美國脫離戰爭。
「每個人都說這是不可能做到。」川普說。
協助推動此事的白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）與白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）13日出席白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）例行記者會。
庫許納說，以阿雙邊討論大約在一年半前開始，川普總統1月發表中東和平計畫後，雙邊加速討論。
至於何時能簽署建交公報，庫許納拒絕談論時間表。
歐布萊恩表示，川普應該因他在中東地區的努力，爭取諾貝爾和平獎。
前副總統、民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）讚許這項進展，他說，這不是只靠川普，在歐巴馬總統執政時期，身為副總統的他就和以色列、阿聯兩國領袖往來溝通，為兩國廣泛合作打下基礎。
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