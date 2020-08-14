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美國政府指定孔子學院為中國大陸駐外使團

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院13日發布，將孔子學院指定為中國大陸駐外使團。新華社
美國國務院13日發布，將孔子學院指定為中國大陸駐外使團。新華社

美國國務院13日發布，今天起將孔子學院指定為中國大陸駐外使團，孔子書院受到中國大陸政府資助，為中國共產黨全球影響力布局和宣傳機器（propaganda apparatus）的一部分。

國務院新聞稿指出，川普政府尋求與中國大陸的公平和互惠待遇，過去40多年中，北京一直享有美國社會自由與開放的聯繫，但北京拒絕美國人和其他外國人在中國大陸享受同等待遇；中國大陸利用美國的開放性，在美國實施大規模且資金充足的宣傳活動並擴大影響力。

國務院指出，孔子學院替北京實施全球宣傳，在美國校園、從幼稚園到中學教育（K12），發揮惡意影響力，今起將孔子學院指定為中國大陸駐外使團。

國務院表示，這些行動目的單純確保美國的教育者和學校管理者擁有知情的選擇權，了解是否接受具中共背景的計畫；若接受，要如何進行。

國務院指出，美國各地與全世界的大學都在確認孔子學院的課程，及北京在這些教育體系中的影響範圍，美國希望確保，美國學生學習不受中國共產黨及其代理人操作下的中文和中國文化。

美國國會議員今年5月曾致函美國教育部長，指國會將開始調查中國大陸以資助滲透美國大專院校，洗腦美國年輕人，達到宣傳目的，議員們要求教育部提供相關資料；信函引述史丹福大學胡佛研究所2018年的報告，美國大專院校及中等學校，分別設有約110所孔子學院及超過500間孔子教室。

孔子學院 國務院

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