美再出招 孔子學院列外國代理人

聯合報 / 國際組／綜合報導
大陸在全球各大學共開設五百多所孔子學院，以及在中小學運作的一千多所孔子課堂。圖為大陸國家主席習近平（右）二○一五年在倫敦和英國安德魯王子（左）一起為第一千所孔子課堂揭牌。（路透）
大陸在全球各大學共開設五百多所孔子學院，以及在中小學運作的一千多所孔子課堂。圖為大陸國家主席習近平（右）二○一五年在倫敦和英國安德魯王子（左）一起為第一千所孔子課堂揭牌。（路透）

彭博資訊、南華早報等媒體報導，美國國務院最快會在美東時間十三日宣布，要求中國政府資助的孔子學院登記為「外國代理人」，此一舉措可能預示美中關係進一步惡化。

孔子學院以中國文化中心的名義，廣設在美國多所大學內部。報導引用知情人士說法指出，美方的行動意味孔子學院「實質上為（外國政府）所有或實際上受控」，登記為外國代理人後，將須遵守類似使領館的行政規範。

一名不願具名的國會消息人士說，他早就聽聞美國政府將宣布類似規定。

美國國會等單位一向認為孔子學院實質上是中國共產黨的宣傳部門，國務院及教育部去年都承諾要對其加強監管。

根據非營利的美國全國學者聯合會資料，到今年六月，美國境內共有七十五所孔子學院，其中六十六所設在學院和大學內部，包括史丹福大學等名校，全球則有大約五百五十所孔子學院。該會抨擊孔子學院限制北京當局認為敏感的教學題材，危及學術自由，學院經費不符合西方國家透明度規範，不見容於校園。

南華早報指出，雖然各地孔子學院通常會避開歷史、政治和時事題材，但批評者認為該學院已成為大陸當局影響校園的工具，北京會藉由威脅撤銷對孔子學院的經費贊助，對相關教學材料和校園活動進行審核。

中方則稱這些批評出於政治目的、缺乏根據，一概否認。

今年六月，國務院宣布開始把四家主要中國大陸媒體視為外國使團，指這些媒體是北京政府的喉舌。

美中關係正處於數十年來的谷底，美國總統川普為了在十一月三日總統大選中獲得連任，對北京採取強硬路線。這兩個全球最大經濟體在多項議題上衝突，例如中國處理疫情的作為、中國對香港自由的打壓、美國官員對中國竊取商業及軍方機密活動日益猖獗的質疑等。

孔子學院 北京 國務院 美中關係 疫情 香港 共產黨 川普

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