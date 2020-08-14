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拜登、賀錦麗首同台 狠批川普防疫遜

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／十二日電
美國民主黨準正副總統候選人拜登（右）與賀錦麗（左）十二日在德拉瓦州威明頓首度同台造勢。（法新社）
美國民主黨準正副總統候選人拜登（右）與賀錦麗（左）十二日在德拉瓦州威明頓首度同台造勢。（法新社）

民主黨準正副總統候選人拜登賀錦麗十二日首度同台造勢，砲火對準川普總統，批他防疫不力讓美國經濟受挫。賀錦麗稱川普是「失敗政府」，表示歐巴馬任內也碰上伊波拉病毒大流行，僅二名美國人喪生，「這才是領導」。拜登說，將與賀錦麗提出一個全面對抗疫情的施政計畫。

正副搭檔 首度同台造勢

拜登十一日宣布邀請亞非裔的聯邦參議員賀錦麗出任副手人選，兩人十二日在德拉瓦州威明頓一所高中演講首度同台造勢。拜登表示，賀錦麗將成為「重大決策前最後發言的意見」。

全面抗疫 將提專業計畫

拜登說，他與賀錦麗的行政團隊將很快提出一個全面對抗疫情計畫，扭轉現在的趨勢，回歸專業、擴大檢測，讓州政府與地方政府都能獲得應有的資源，重新安全地恢復校園與企業運作。

拜登說：「我們只需要願意負責的正副總統，不是像這位總統這樣，老是說『這不是我的錯』、『州長應該感謝我』。」

賀錦麗說，疫情在美國奪走十六萬條人命，很多人甚至來不及與摯愛告別，事情不該如此，美國六年前碰到伊波拉病毒大流行的公衛危機，當時主政的歐巴馬和拜登善盡職責，結果只有二名美國人喪生，「這才叫做領導」。

賀錦麗說：「當世界遵循科學判斷，川普卻推崇奇蹟式治癒，相信病毒會自己消失。當各國陸續重啟經濟運作，美國卻再度封閉。為何病毒對美國造成這麼嚴重的後果？就因川普不願正視問題。」

失敗政府 再忍八十三天

賀錦麗指出，美國因總統領導不力，陷入疫情造成的經濟蕭條中，美國缺乏領導，「因為我們的總統只在乎自己和那些投票給他的人」。賀錦麗說，好消息是，八十三天後就不必再忍受川普和副總統潘斯領導的失敗政府，人民能為美國選擇一個更好的政府。

川普反擊 她搞不清狀況

川普十二日在白宮說，他沒看賀錦麗首場造勢活動。對賀錦麗批評其防疫政策，川普回擊稱，她老搞不清楚狀況，美國的病毒測試為全球最多，品質也是最好，有六千五百萬人接受病毒檢測，當然會發現很多新病例。

拜登形容賀錦麗是能激勵人心的女性，有非裔和印度血統，工作認真，無懼挑戰，她的成長經歷是典型的美國故事，全美國人民，尤其是非裔及有色人種的小女孩都受到啟發，開始正視自己。

受疫情影響，兩人首度同台造勢嚴格遵守防疫準則，場內只見記者間隔落座，少數支持者在場外戴著口罩希望目睹拜登和賀錦麗進場，有支持賀錦麗的婦女團體成員，身穿粉色和蘋果綠上衣在場外守候。

拜登與賀錦麗的演講結束後，兩人的配偶也上場相互致意。（美聯社）
拜登與賀錦麗的演講結束後，兩人的配偶也上場相互致意。（美聯社）

雙人組合 展現吸金功力

競選團隊也更動講台設計，由拜登和競選口號「重建美好」，改為「拜登」與「賀錦麗」，兩人戴上口罩，一前一後揮手現身，演講時保持一定距離，結束後歡迎各自配偶進場，也是分站兩端，並未靠近。

演講結束後，拜登與賀錦麗共同參與一場線上小額募款活動。美聯社報導，在拜登十一日宣布副手人選後，廿四小時之內募得二千六百萬美元；拜登競選團隊表示，這是過去單日募款紀錄的兩倍多，且最新募款來自超過十五萬名新的捐助者。

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