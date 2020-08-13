聽新聞
test
0:00 / 0:00

以色列和阿聯宣布建交 川普推文稱大突破

聯合報 / 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普宣布以色列和阿拉伯聯合大公國將建交。 美聯社
美國總統川普宣布以色列和阿拉伯聯合大公國將建交。 美聯社

美國總統川普13日宣布，以色列和阿拉伯聯合大公國將建交。

向來被阿拉伯世界視為宿敵的以色列，13日宣布與阿聯達成雙邊關係全面正常化，雙方將簽署歷史性建交協議。據信白宮在兩國建交談判的冗長過程中扮演重要角色。

根據雙邊協議，以色列將中止準備兼併的部分約旦河西岸屬於巴勒斯坦的土地，換取與阿聯開展外交關係，未來幾周雙方將簽署一系列關於投資、旅遊、直航、安全等各方面合作協議。

路透報導，美國總統川普、以色列總理內唐亞胡和阿聯阿布達比王儲阿勒納哈揚13日透過電話敲定協議。這是1994年以色列和約旦建交以來，以色列首度和阿拉伯國家達成關係正常化。

對尋求連任的川普而言，這堪稱一大外交成就。白宮官員說，美國國務卿龐培歐、白宮國安顧問歐布萊恩、白宮顧問庫許納對促成此事著力甚深。

川普13日發表推文說，以色列與阿聯建交，堪稱「大突破」。

以色列1948年獨立建國以來，只在1979年和埃及、1994年和約旦建交，阿聯是和以色列關係正常化的第三個阿拉伯國家。

以色列 白宮 川普

延伸閱讀

川普：中國治下 香港金融中心市場將「落入地獄」

川普：拜登若勝選將引發市場崩盤、經濟蕭條

保守派：川普現在的對手是賀錦麗 不是拜登

川普抱怨浴室蓮蓬頭出水慢 能源部提議改規範

相關新聞

民調：賀錦麗可助拜登搶攻女性、年輕人甚至共和黨選票

路透和國際市場研究機構益普索（Ipsos）11和12日訪問1000名受訪者，包括389名共和黨人和419名民主黨人對於大...

美上周初領失業救濟金人數低於100萬人 疫情爆發來首見

美國上周初領失業救濟金人數減少至96.3萬人，為美國3月爆發新冠疫情以來，首次低於100萬人，暗示在新冠疫情持續減緩下，...

臉書、推特與官員展開協商 為美國大選做準備

美國臉書、Google、推特等科技業巨頭，已與聯邦官員展開協商，商討如何在總統大選前，避免社群平台傳播虛假資訊。此前美國...

以色列和阿聯宣布建交 川普推文稱大突破

美國總統川普13日宣布，以色列和阿拉伯聯合大公國將建交。

保守派：川普現在的對手是賀錦麗 不是拜登

保守派專欄作家兼電台節目主持人沙派羅(Ben Shapiro)12日接受福斯新聞網(Fox News)「福斯與朋友」節目(Fox & Friends)訪問時說，對於民主黨準總統候選人拜登挑選加州聯邦參議員賀錦麗為副手，川普總統應該感到「欣喜若狂」，因為拜登的選擇犯下戰略錯誤，從現在起川普在今年大選裡的對手其實是賀錦麗，已經不是拜登。

每月2000美元紓困…賀錦麗挺左傾法案 恐被放大檢視

民主黨準副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)5月曾支持黨內兩大左傾法案， 認同在新冠肺炎疫情影響下，可提供數以千萬計美國人每月2000元；這項法案並未成為民主黨與川普政府磋商的議案之一，但可能隨著她成為民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)的副手後，被放大檢視。

讚她中規中矩 華爾街、科技業樂觀看待白賀組合

聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)被民主黨準總統候選人白登挑選為副手後，華爾街和矽谷皆表示樂觀；而先前同樣在副手名單上的前國家安全顧問萊斯(Susan Rice)，也大方向她恭賀說，「我有自信白登與賀錦麗的組合會拿下勝利。」

拜登挑賀錦麗 因為她滿足大部分選民

民主黨準總統候選人拜登挑選亞非裔加州聯邦參議員賀錦麗當副手，紐約時報分析，從某些政治標準來看，這是傳統且安全的選擇，但此舉也深具令人振奮的歷史意義；對許多非裔女性來說，感受尤其濃烈。

拜登副手吸金能力超強 24小時內募款湧入逾7億元

美國民主黨總統參選人拜登11日宣布副手人選為加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）後，24小時內募得2,600萬...

川普和金正恩的25封私函將曝光！ 水門案記者又出新書

衛報導導，現年77歲、華盛頓郵報揭發「水門案」的記者伍華德（Bob Woodward）即將出版第二本爆料白宮內幕的新書《...

華裔女撲克玩家遭虐待性侵後 活活被燒死

新公布的法院文件顯示，33歲的密西根州華裔女職業撲克玩家趙茜(Susie Zhao)在死前曾遭繩索綑綁，且曾受到巨物性侵，兇嫌最後活活燒死趙茜；警方表示，他們是由遺體的指紋辨認出死者身分。

85歲華翁涉殺妻未遂 保釋後又違保護令被捕

85歲的馬州華人姚森憲(Allen Yao)今年4月因涉嫌謀殺妻子未遂被捕，後因新冠疫情危及監獄內人員安全暫時獲釋，但他上月底又因違反保護令(protective order)二度被捕；姚森憲此前熱心參與大華府僑界事務，是藍營活動常客，僑界友人對此感到意外。

熱門新聞

「巴菲特指標」閃爍賣出訊號 過往三次破百股市都大跌

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

影／獅子糞便有妙用！ 馬戲團熱銷2千罐賺進意外財

川普一紙命令害慘蘋果 iPhone出貨量可能掉30%

著火的愛！男子全身點火獻求婚戒 女友驚慌立刻點頭

彭博：美國擬宣布將境內所有孔子學院列為外國使團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。