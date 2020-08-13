以色列和阿聯宣布建交 川普推文稱大突破

美國總統川普13日宣布，以色列和阿拉伯聯合大公國將建交。

向來被阿拉伯世界視為宿敵的以色列，13日宣布與阿聯達成雙邊關係全面正常化，雙方將簽署歷史性建交協議。據信白宮在兩國建交談判的冗長過程中扮演重要角色。

根據雙邊協議，以色列將中止準備兼併的部分約旦河西岸屬於巴勒斯坦的土地，換取與阿聯開展外交關係，未來幾周雙方將簽署一系列關於投資、旅遊、直航、安全等各方面合作協議。

路透報導，美國總統川普、以色列總理內唐亞胡和阿聯阿布達比王儲阿勒納哈揚13日透過電話敲定協議。這是1994年以色列和約旦建交以來，以色列首度和阿拉伯國家達成關係正常化。

對尋求連任的川普而言，這堪稱一大外交成就。白宮官員說，美國國務卿龐培歐、白宮國安顧問歐布萊恩、白宮顧問庫許納對促成此事著力甚深。

川普13日發表推文說，以色列與阿聯建交，堪稱「大突破」。

以色列1948年獨立建國以來，只在1979年和埃及、1994年和約旦建交，阿聯是和以色列關係正常化的第三個阿拉伯國家。