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讚她中規中矩 華爾街、科技業樂觀看待白賀組合

世界日報 / 編譯林育正／綜合12日電
左為美國民主黨總統參選人拜登，右為他的副手、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）
左為美國民主黨總統參選人拜登，右為他的副手、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)被民主黨準總統候選人白登挑選為副手後，華爾街和矽谷皆表示樂觀；而先前同樣在副手名單上的前國家安全顧問萊斯(Susan Rice)，也大方向她恭賀說，「我有自信白登與賀錦麗的組合會拿下勝利。」

白登在科技和財經業界原本就有一定人氣，副手人選更強化了優勢；矽谷人士對賀錦麗並不陌生，她的政治生涯自灣區發跡，過去多年來更是募資圈的常客。

科技業高層喜愛她謹慎的作風，包括與對抗霸權公司等。她在民主黨總統初選時期，曾被問到是否有意願拆散科技公司，當時她並沒有直接回應；但她說「第一要務」是制定相關法規，讓消費者對個人隱私有更高掌控程度。

對華爾街來說，與部分立場更左傾、政策對金融業較為嚴厲的民主黨初選參選人相比，賀錦麗是較中規中矩的人選；不過，初選的時候，她曾表示將用金融交易的稅收支付健保，這項提議不受金融界高層喜愛。

雖然白登有意提高企業稅與反壟斷，但許多細節尚未出爐；儘管如此，財經界給予他的捐款，更是川普的五倍。

投資公司Avenue Capital集團共同創辦人、NBA公鹿隊老闆之一的賴斯瑞(Marc Lasry)就大力稱讚賀錦麗：「是白登完美的搭擋，既聰明又有經驗。」

加密貨幣投資公司老闆、白登支持者諾沃格拉茲(Michael Novogratz)也說，華爾街偏好任何中間派的副手人選。白登宣布副手後，期貨市場即刻上揚。

不過考量白登有意對企業加稅，預算使用上可能更為謹慎，諾沃格拉茲也提出反對聲音：「華爾街瘋了，竟然認為民主黨將有利股市。」

賀錦麗身為美國政壇主要政黨首位出現在總統大選選票上的女性有色人種，讓同為非裔也在副總統人選名單之列的萊斯大讚：「非裔女性是美國的骨幹，這是讓人振奮，也是歷史性的一刻。」

賀錦麗 華爾街 民主黨

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