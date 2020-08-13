每月2000美元紓困…賀錦麗挺左傾法案 恐被放大檢視

民主黨準副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)5月曾支持黨內兩大左傾法案， 認同在新冠肺炎疫情影響下，可提供數以千萬計美國人每月2000元；這項法案並未成為民主黨與川普政府磋商的議案之一，但可能隨著她成為民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)的副手後，被放大檢視。

白登競選團隊大多反對眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)的疫情紓困法案。

賀錦麗曾野心勃勃地規畫聯邦政府必須如何因應疫情危機，包括提出每月補貼，暫停驅逐房客、法拍和增租等。

華盛頓郵報報導，賀錦麗在參院的立場可能成為白登競選團隊的挑戰，團隊擔心經濟政策可能會變得太過左傾，難以維持抗衡川普的勢態。

「賀錦麗的立場，比白登還稍左傾。」波士頓大學(Boston College)政治專家霍普金斯(David Hopkins)說：「她來自舊金山，且是具有相當自由派傾向的加州民主黨 ，她並沒有隨著白登立場在黨內發展的紀錄。」

白登競選團隊發言人拒絕評論是否支持賀錦麗每月2000元的提議，也不予評論她提出的「救濟案」(RELIEF Act)，禁止驅逐或法拍。

白登的疫情紓困計畫指國會議員「可提供勞工家庭現金補助」，作為紓困法案的一環，但未明定金額。

白登5月倡議疫情期間的「租金豁免」和「房貸豁免」，並計畫推動就租屋紓困方面，與各州和城市建立「聯邦夥伴關係」，「如此一來不會有人面臨被驅逐的命運」，但並不是直接暫停驅逐令。

白登擔任副總統時的外部經濟顧問伯恩斯坦(Jared Bernstein)不認為白登與賀錦麗的意識形態分歧，會造成太大影響，「我認為這項提案有野心，且可能成為真正能讓人拿到錢的暫時紓困方案，有點類似最後仍會發出的強化版支票。」