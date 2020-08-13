保守派：川普現在的對手是賀錦麗 不是白登

保守派專欄作家兼電台節目主持人沙派羅(Ben Shapiro)12日接受福斯新聞網(Fox News)「福斯與朋友」節目(Fox & Friends)訪問時說，對於民主黨準總統候選人白登挑選加州聯邦參議員賀錦麗為副手，川普總統應該感到「欣喜若狂」，因為白登的選擇犯下戰略錯誤，從現在起川普在今年大選裡的對手其實是賀錦麗，已經不是白登。

沙派羅分析，白登選舉陣營的選戰策略，一直都完全聚焦在川普身上，副手人選出爐後，外界焦點則回到白登團隊；因為根據拉斯穆森(Rasmussen)上周公布民調，「高達六成美國人相信，白登不可能把第一任做完。」

「川普總統應該明確表達，以目前情勢來看，他的競選對手是賀錦麗，而不是白登。白登只是個過場而已。」沙派羅表示，白登垂垂老矣，民主黨方面的盤算是，白登能幫賀錦麗發揮「(希臘神話「木馬屠城記」裡)特洛伊木馬」的角色功能。

談到賀錦麗，沙派羅則說，賀錦麗呆板、偏激且工於心計，參加民主黨初選出現戲劇化落幕，「因為在自己故鄉的加州，支持度竟然只有個位數。」

沙派羅指出，白登陣營挑選賀錦麗是個錯誤決定，犯下重大戰略失誤，因為賀錦麗是「極度偏激的候選人」，被認為是「全美國立場最為左傾的參議員之一」。

他舉例說，從參議員任內投票紀錄看來，賀錦麗高達92％的投票是與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)一致，她原本也支持「全民聯邦醫療保險」(Medicare-for-all)、「綠色新政」(Green New Deal)，並贊成禁止攻擊武器。

「大家都忘記其實她的政策表現並不好。」沙派羅說，賀錦麗在民主黨初選期間，只有過一場辯論表現不錯，而正是在那場辯論會上，她批評了白登，「基本上，她批判白登種族歧視，後來也說她相信指控白登性騷那些婦女說了真話。」