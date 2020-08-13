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白登挑賀錦麗 因為她滿足大部分選民

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
聯邦參議員賀錦麗與先生任德龍12日在德拉瓦州與白登夫婦見面。美聯社
聯邦參議員賀錦麗與先生任德龍12日在德拉瓦州與白登夫婦見面。美聯社

民主黨準總統候選人白登挑選亞非裔加州聯邦參議員賀錦麗當副手，紐約時報分析，從某些政治標準來看，這是傳統且安全的選擇，但此舉也深具令人振奮的歷史意義；對許多非裔女性來說，感受尤其濃烈。

紐時指出，白登選擇有色人種搭檔，未來可能接掌白宮，是畫時代的決定；但自某種意義上來看，也屬循規蹈矩之作：在民主黨逐漸變化之際，他提拔了一位可帶來世代和區域平衡的參議員，且能與他共享中間偏左政治意識形態。

與歐巴馬和小布希選擇政壇老將當副手的作法有別，77歲的白登選擇55歲後起之秀賀錦麗搭檔，是在極端不尋常的大選之年，體現傳統政治原型。

賀錦麗和白登一樣，多年來密切關注民主黨主流發展，在黨向左移動之際，始終留意更廣泛民意和更高職務。進步派民主黨人現在發現，他們正由兩位溫和派領導，兩人都有相對謹慎的政治本能；他們在面對全國各地年輕人抗議警察暴行之際，均曾發言同情和發表提議，但兩人也都與執法部門有深厚關連。

前亞利桑納州長及前國土安全部長珍妮‧納波利塔諾(Janet Napolitano)表示，「賀錦麗不是黨的最左派，而是前檢察官。做檢察官得做艱難抉擇。」

納波利塔諾說，選賀錦麗雖可能遭部分年輕自由主義者排斥，但她當過舊金山地區檢察官和加州司法廳長的資歷，對較溫和選民來說，絕對是優點。

與此同時，賀錦麗是美國史上第一位亞非裔副總統候選人，白登做的是喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)四年前沒做的事；對民主黨選民來說，票投白登，除了因為討厭川普，還多了更多理由。

最重要的是，假設2024年不再選總統，白登現在的決定，已讓賀錦麗有機會成為美國第一位女總統；另外，若白登勝選，賀錦麗將是民主黨在白宮和參眾兩院唯一70歲以下領袖。

目前民主黨內面對賀錦麗出線，不論前民選官員、基層激進主義者、搖擺的溫和派、甚至是進步派，反應大都鬆了口氣；許多人認為她至少滿足了選民希望的許多要求，大原則是「未造成傷害」。

賀錦麗獲拔擢，非裔女性感受格外甘甜；參與民主黨競選活動數十年的資深人士麗亞·多特里(Leah Daughtry)說：「通常，無傷害的選擇不令人振奮。但這是令人振奮的選擇。她代表的是非裔女性。我們在選票上了。」

賀錦麗 民主黨

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