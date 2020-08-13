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賀錦麗出線 佛洛伊德之死是關鍵 歐巴馬再推一把「她是最佳選擇」

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)終於擇定賀錦麗(Kamala Harris)擔任副手搭檔，但她並非白登首選；在尋覓過程中，白登與選舉幕僚中意的對象是民主黨籍密西根州女州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)；然而，自從明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)5月底遭白人警察以膝壓頸致死，引起全美各地大規模抗議後，情勢丕變，終於導致賀錦麗出線。

美聯社報導，白登屬意惠特默的原因，在於密西根州為攸關2020年大選勝敗的決戰州，而且惠特默立場堅定積極抗疫，表現有聲有色。

民主黨高層透露，惠特默央人向白登陣營轉達對於能夠獲得青睞，心存感激，但她無意出任白登競選搭擋；惠特默建議白登團隊，應該挑選一位非洲裔女性做為副總統搭檔。

不過，白登陣營並未就此放棄，仍將惠特默留在考慮名單上。

消息人士透露，白登在6月中旬親自致電惠特默，徵詢是否願意接受第二回合的篩選，接受進一步的背景調查；那時惠特默也給了肯定的回答。

但此時全國政治局勢已經變得不同，就連民主黨內部也出現要求白登做出「歷史性」副手人選決定的聲浪；白登能在民主黨初選勝出，非洲裔選民集結力挺，也扮演關鍵影響。

對於白登挑選副手過程擁有第一手了解的十多名知情人士指出，最早列入副手名單的考慮對象約有20人，包括州長、國會議員、市長及黨內中堅分子；年齡層橫跨年輕與資深，種族背景包括非洲裔、西語裔、亞裔，還包括了同性戀者。其中不乏像賀錦麗一樣，在初選中曾與白登交手的黨內同志。

從一開始，白登顧問團就認為賀錦麗是個合乎邏輯的選擇，因為她擁有高人氣、辯才無礙，募款實力雄厚；加上初選期間已經通過嚴格的背景調查，不至於出現令人意外的爆料。

前總統歐巴馬雖然在公開發言中從未透露屬意人選是誰，但根據透露，歐巴馬在私下談話裡曾說，相信賀錦麗是最佳選擇。

顧問團對於賀錦麗的缺點同樣心知肚明；她擔任加州檢察官的資歷，初選期間引發黨內某些年輕世代質疑，在大選辯會討論到刑事司法制度時，恐將招致外界以放大鏡檢視昔日作為。

賀錦麗 民主黨 非洲

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