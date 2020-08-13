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華裔女撲克玩家遭虐待性侵後 活活被燒死

世界日報 / 特派員黃惠玲／綜合報導
趙茜(圖，本報資料照片)
趙茜(圖，本報資料照片)

新公布的法院文件顯示，33歲的密西根州華裔女職業撲克玩家趙茜(Susie Zhao)在死前曾遭繩索綑綁，且曾受到巨物性侵，兇嫌最後活活燒死趙茜；警方表示，他們是由遺體的指紋辨認出死者身分。

當地媒體12日報導，法院文件指出，根據趙茜的手機紀錄，她在死前一天的晚上遇到60歲的嫌犯莫理斯(Jeffery Bernard Morris)。

警方後來依線索於7月31日逮捕莫理斯歸案。該名男子告訴警察，他7月12日開車行經瓦特金斯湖路(Watkins Lake Rd.)時搭載了趙茜，然後當晚約9時26分，兩人一起抵達Sherwood汽車旅館登記入住。

莫理斯供稱，之後兩人一起去商店買酒又回到旅館；他說，趙茜在午夜時離開了汽車旅館，並將她放在他車子內的物品、手機都拿走了。

然而警方檢查了趙茜手機的紀錄發現，她到隔天即13日清晨5時都未離開旅館；警方也從汽車旅館附近的監視攝影機發現，莫理斯在13日清晨5時左右開車離開旅館，然後前往趙茜被發現棄屍的公園，且在該地點待了七分鐘。

案發數日後，警方在Ypsilanti一帶找到了莫理斯及他的車子，經過仔細搜索，警察發現了一些鞋印、毛髮、纖維及其他有血跡的物品；此外還找到印有莫理斯名字的行李袋、一條有血跡的床單，以及一根有大片血跡的木製棒球棒，目前上述證物正在奧克蘭郡的實驗室檢驗。

莫理斯一周前因涉嫌殺死趙茜遭控一級謀殺罪，他是有性侵前科的遊民，法官已駁回其保釋申請。

趙茜生前最後一次被人看到，是7月12日傍晚5時跟母親在一起；她的遺體13日早上8時左右，於龐迪亞克湖休閒區(Pontiac Lake Recreation Area)的停車場被人發現。

趙茜的個人臉書資料顯示，她來自北京，畢業於密州一所私立高中，大學就讀於西北大學心理系；她自稱「職業撲克玩家」，從十幾歲就開始玩撲克，她在今年6月9日才從加州搬回密州居住。

根據專業撲克信息網站HendonMob紀錄，趙茜曾多次打入世界撲克錦標賽，2012年她列名全球第90。

60歲的莫理斯(圖，取材自白湖鎮警局)
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