85歲華翁涉殺妻未遂 保釋後又違保護令被捕

圖為案發住宅(取材自推特)。

85歲的馬州華人姚森憲(Allen Yao)今年4月因涉嫌謀殺妻子未遂被捕，後因新冠疫情危及監獄內人員安全暫時獲釋，但他上月底又因違反保護令(protective order)二度被捕；姚森憲此前熱心參與大華府僑界事務，是藍營活動常客，僑界友人對此感到意外。

法庭文件顯示，4月25日凌晨3時，家住馬州波多馬克的姚森憲突然用手槍抵住妻子腹部，責怪她「不忠」；他還對妻子揚言「我要殺了你」，並說要把她的屍體放進浴缸，再用化學品毀屍滅跡。

文件顯示，當晚他對妻子進行長達一小時的「審問」，最終表示原諒妻子並回到另一間臥室，但四天後的4月29日凌晨4時，姚妻從夢中驚醒，發現姚森憲正欲掐死她，並說「今晚我要殺了你」；姚妻一番掙扎後試圖逃跑，兩人摔倒在地，姚妻逃到鄰居家求助。

案發第二天，蒙郡警方在姚家收繳了一把裝滿子彈的Smith & Wesson 38 Special手槍和一把Colt手槍，之後便將姚森憲逮捕，並控以一級謀殺未遂、一級攻擊、非法囚禁和魯莽危害，蒙郡地區法院法官當時下令姚森憲候審前不得保釋。

一個月後，法官因被告「年事已高」和「新冠疫情相關擔憂」，准許姚森憲在配戴GPS定位設備下獲釋，並頒布嚴格保護令，不許他靠近妻子和兩人的住家。

但姚森憲在7月31日二度被捕，警方稱，他當天下午開車回家，請鎖匠打開車庫門後進入；他稍後在自家車道被捕，其手機上的PayPal通知顯示，他付了200元請鎖匠開門。

負責姚案的助理檢察官Gabriel Carrera說，法庭在6月已給他特殊機會，但他違反了審前最重要的條件，檢方認為他嚴重危及受害人安全，也並不感激或尊重法庭給他的機會。

姚森憲為曾活躍華府僑界，常參加藍營活動。國民黨駐美京分部常委陳惠青說，姚森憲現為大華府三民主義大同盟顧問。平常大家叫他「姚大哥」，他和太太也常聯袂出席僑界活動，都很愛跳舞；不過早先姚森憲也曾透露夫妻不和。