紐約華女搭地鐵 非裔男罵「功夫流感」、「滾回中國」

因新冠肺炎疫情引起的針對亞裔的種族歧視案有增無減。10日下午在紐約曼哈頓哥倫布圓環(Columbus Circle)地鐵站的A線列車中，來自台灣的李佩蓉遭一非洲裔男子辱罵「功夫流感」(kung flu)，她用手機拍攝了現場畫面，試圖讓該男子住口，對方反而變本加厲、口出惡言。

來源：世界日報

李佩蓉12日接受本報採訪時表示，她來自高雄，在美生活16年，從未遇到過如此不堪的種族歧視；她表示，當時正從59街乘地鐵回家，進入車廂後就發現該男子在辱罵另一名女乘客，且用詞粗鄙。該男子隨後又將矛頭轉向她，叫她「滾回中國」。

根據李佩蓉提供的現場視頻，該男子還對她大喊「功夫流感攜帶者」(You want to be on your kung flu f–king shit, man.)。「你當然也有權利對我錄像，傻x子」(You have the right to record me too, you f–king b—h?)「如果你敢跟我玩，小心我傷著你。」

當晚回到家後，李佩蓉致電報警，警員隨後上門了解情況；但警方表示，即使找到此人，目前也沒有足夠證據證明他的罪行，因為他只說「傷害」，並沒有說「殺死」，所以還不能構成「生命威脅」。

擔任音樂老師的李佩蓉表示，她將視頻發布在社群媒體，並非指望可將此人繩之以法，而是呼籲更多人了解由疫情可能引發的心理問題和社會現狀。「為什麼人們一看到一張亞裔臉，就跟新冠聯繫在一起？這是一種多麼可怕的思維！」

紐約市捷運局在案發後回應稱，他們「非常認真對待這樣的報告，且絕對不允許種族主義案件在捷運系統中發生」。

目前正競選公職的黃敏儀(Sandra Ung)表示，疫情爆發以來，不少亞裔市民都生活在被歧視與騷擾的恐懼中，「不論是政治人物或者地鐵上的乘客，每個人都須為自己的言行負責」。