紐約華女搭地鐵 非裔男罵「功夫流感」、「滾回中國」

因新冠肺炎疫情引起的針對亞裔的種族歧視案有增無減。10日下午在紐約曼哈頓哥倫布圓環(Columbus Circle)地鐵站的A線列車中,來自台灣的李佩蓉遭一非洲裔男子辱罵「功夫流感」(kung flu),她用手機拍攝了現場畫面,試圖讓該男子住口,對方反而變本加厲、口出惡言。

來源:世界日報

李佩蓉12日接受本報採訪時表示,她來自高雄,在美生活16年,從未遇到過如此不堪的種族歧視;她表示,當時正從59街乘地鐵回家,進入車廂後就發現該男子在辱罵另一名女乘客,且用詞粗鄙。該男子隨後又將矛頭轉向她,叫她「滾回中國」。

根據李佩蓉提供的現場視頻,該男子還對她大喊「功夫流感攜帶者」(You want to be on your kung flu f–king shit, man.)。「你當然也有權利對我錄像,傻x子」(You have the right to record me too, you f–king b—h?)「如果你敢跟我玩,小心我傷著你。」

當晚回到家後,李佩蓉致電報警,警員隨後上門了解情況;但警方表示,即使找到此人,目前也沒有足夠證據證明他的罪行,因為他只說「傷害」,並沒有說「殺死」,所以還不能構成「生命威脅」。

擔任音樂老師的李佩蓉表示,她將視頻發布在社群媒體,並非指望可將此人繩之以法,而是呼籲更多人了解由疫情可能引發的心理問題和社會現狀。「為什麼人們一看到一張亞裔臉,就跟新冠聯繫在一起?這是一種多麼可怕的思維!」

紐約市捷運局在案發後回應稱,他們「非常認真對待這樣的報告,且絕對不允許種族主義案件在捷運系統中發生」。

目前正競選公職的黃敏儀(Sandra Ung)表示,疫情爆發以來,不少亞裔市民都生活在被歧視與騷擾的恐懼中,「不論是政治人物或者地鐵上的乘客,每個人都須為自己的言行負責」。