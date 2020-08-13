恭喜賀錦麗獲選白登副手 潘斯：鹽湖城見！

當民主黨準總統候選人白登11日宣布副手人選為賀錦麗時，副總統潘斯正在前往亞利桑納州參加選舉造勢活動的路上。結束在摩門教後期聖徒教會(Latter-Day Saints)的演說後，潘斯注意到10月的副總統辯論會將於猶他州舉行，他除了恭喜賀錦麗之外，也表示：「我們鹽湖城見！」

未來選戰正式開打之後，潘斯與賀錦麗可能在四大議題交鋒：

1.男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)與婦女議題

賀錦麗2019年接受MSNBC新聞頻道訪問時說，潘斯針對有關男女同志、雙性戀、跨性別者族群做決策時，似乎不明白這些民眾與任何美國人一樣，完全平等且享有一切權利。

2.教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)

賀錦麗當選加州聯邦參議員後，2017年在參院議場首度發言，內容便是反對川普任命狄弗斯出任教育部長，理由是身為私立學校支持者的狄弗斯不了解公立學校的重要性，對於考試等制度也都缺乏知識。

狄弗斯能夠當上教育部長，潘斯居功厥偉。參院表決正反票數平手時，潘斯依照議事規則投下關鍵一票，這是美國史上首度出現閣員任命在參院表決時卡關，必須出動副總統投票解圍。

3.烏克蘭爭議

眾院民主黨團之前調查川普是否對烏克蘭施壓時，賀錦麗曾呼籲潘斯應該向國會說明真相。她也曾說，潘斯應到國會作證，不能躲在川普背後。

4.墮胎權

潘斯是川普政府中，反對墮胎態度最為鮮明的官員。潘斯11日指出，白登挑選賀錦麗為副手並不讓人意外，因為白登與民主黨已被「激進左派」掌控，打算課徵重稅、開放國界、醫療服務社會主義化以及開放墮胎。

另外，根據加州州務卿網站統計，川普與長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)都曾捐款給角逐州檢察官的賀錦麗。川普父女在2011年至2014年間共計捐款8000元給賀錦麗競選總部，

川普競選團隊資深顧問卡崔娜‧皮爾森(Katrina Pierson)11日表示，川普對全國各地候選人都曾捐款。