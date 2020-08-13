非裔女性選副總統 賀錦麗並非第1人

民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）選擇同時有非裔及亞裔血統的賀錦麗作為他的競選搭檔，不過賀錦麗並不是首位非裔女性副總統候選人，1952年代表進步黨參選副總統的女記者、政治活動家夏洛塔‧巴斯(Charlotta Bass)曾開先河。

南印第安納大學歷史學家林恩(Denise Lynn)指出，巴斯1874年出生，1910年從家鄉南卡羅來州移居洛杉磯，開始展開她作為教育者，報紙編輯和民權活躍人士的活動。

1912年她與丈夫約瑟夫‧巴斯(Joseph Bass)共同創辦以非裔為主要讀者的周刊「加利福尼亞之鷹」(California Eagle)，成為美國第一個擁有及經營報紙的非裔婦女。

除了民權外，她也關注住房權、投票權和勞工權，以及警察暴力問題。她最先是共和黨人，成為黨代表，但後來轉投民主黨，最終離開這兩個主要政黨，原因是兩黨都忽略了非裔和婦女的權利。

1952年，她加入進步黨(Progressive Party)，成為該黨總統候選人、人權律師哈利南(Vincent Hallinan)的競選搭檔。哈利南是被指藐視法庭，在入獄前一天宣布競選總統，換言之，是由巴斯展開大部分的選舉工程。

約翰霍普金斯大學歷史學者瑪莎‧瓊斯(Martha Jones)認為，其實巴斯正是為有非裔、印裔血統的賀錦麗成為副總統候選人鋪平了道路。

也因此當賀錦麗成為白登競選搭檔消息傳至印度時，當地民眾大感與有榮焉。

寶萊塢女星喬普拉(Priyanka Chopra)發推文說，對於所有有色女性、所有黑人女性和所有南亞女性來說，這是一個歷史性、變革性和讓人自豪的時刻，為印度感到驕傲。

儘管印度有人因賀錦麗而感驕傲，但印度民族主義政府的一些支持者，則狠批她在克什米爾問題上的立場。她支持眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)在國會提出的一項決議，敦促印度維護人權，並避免在以穆斯林為主的克什米爾使用暴力。