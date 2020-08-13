快訊

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

MLB／林子偉敲本季第三安 紅襪反撲未果不敵光芒

非裔女性選副總統 賀錦麗並非第1人

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合12日電

民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）選擇同時有非裔及亞裔血統的賀錦麗作為他的競選搭檔，不過賀錦麗並不是首位非裔女性副總統候選人，1952年代表進步黨參選副總統的女記者、政治活動家夏洛塔‧巴斯(Charlotta Bass)曾開先河。

南印第安納大學歷史學家林恩(Denise Lynn)指出，巴斯1874年出生，1910年從家鄉南卡羅來州移居洛杉磯，開始展開她作為教育者，報紙編輯和民權活躍人士的活動。

1912年她與丈夫約瑟夫‧巴斯(Joseph Bass)共同創辦以非裔為主要讀者的周刊「加利福尼亞之鷹」(California Eagle)，成為美國第一個擁有及經營報紙的非裔婦女。

除了民權外，她也關注住房權、投票權和勞工權，以及警察暴力問題。她最先是共和黨人，成為黨代表，但後來轉投民主黨，最終離開這兩個主要政黨，原因是兩黨都忽略了非裔和婦女的權利。

1952年，她加入進步黨(Progressive Party)，成為該黨總統候選人、人權律師哈利南(Vincent Hallinan)的競選搭檔。哈利南是被指藐視法庭，在入獄前一天宣布競選總統，換言之，是由巴斯展開大部分的選舉工程。

約翰霍普金斯大學歷史學者瑪莎‧瓊斯(Martha Jones)認為，其實巴斯正是為有非裔、印裔血統的賀錦麗成為副總統候選人鋪平了道路。

也因此當賀錦麗成為白登競選搭檔消息傳至印度時，當地民眾大感與有榮焉。

寶萊塢女星喬普拉(Priyanka Chopra)發推文說，對於所有有色女性、所有黑人女性和所有南亞女性來說，這是一個歷史性、變革性和讓人自豪的時刻，為印度感到驕傲。

儘管印度有人因賀錦麗而感驕傲，但印度民族主義政府的一些支持者，則狠批她在克什米爾問題上的立場。她支持眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)在國會提出的一項決議，敦促印度維護人權，並避免在以穆斯林為主的克什米爾使用暴力。

賀錦麗

延伸閱讀

別以為賀錦麗有中文名親中 環時：中美關係恐火上加油

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

拜登賀錦麗首場聯袂造勢 重批川普抗疫失敗

拜登副手 亞非裔賀錦麗出線 川普面臨強勁組合

相關新聞

華裔女撲克玩家遭虐待性侵後 活活被燒死

新公布的法院文件顯示，33歲的密西根州華裔女職業撲克玩家趙茜(Susie Zhao)在死前曾遭繩索綑綁，且曾受到巨物性侵，兇嫌最後活活燒死趙茜；警方表示，他們是由遺體的指紋辨認出死者身分。

85歲華翁涉殺妻未遂 保釋後又違保護令被捕

85歲的馬州華人姚森憲(Allen Yao)今年4月因涉嫌謀殺妻子未遂被捕，後因新冠疫情危及監獄內人員安全暫時獲釋，但他上月底又因違反保護令(protective order)二度被捕；姚森憲此前熱心參與大華府僑界事務，是藍營活動常客，僑界友人對此感到意外。

紐約華女搭地鐵 非裔男罵「功夫流感」、「滾回中國」

因新冠肺炎疫情引起的針對亞裔的種族歧視案有增無減。10日下午在紐約曼哈頓哥倫布圓環(Columbus Circle)地鐵站的A線列車中，來自台灣的李佩蓉遭一非洲裔男子辱罵「功夫流感」(kung flu)，她用手機拍攝了現場畫面，試圖讓該男子住口，對方反而變本加厲、口出惡言。

恭喜賀錦麗獲選白登副手 潘斯：鹽湖城見！

當民主黨準總統候選人白登11日宣布副手人選為賀錦麗時，副總統潘斯正在前往亞利桑納州參加選舉造勢活動的路上。結束在摩門教後期聖徒教會(Latter-Day Saints)的演說後，潘斯注意到10月的副總統辯論會將於猶他州舉行，他除了恭喜賀錦麗之外，也表示：「我們鹽湖城見！」

非裔女性選副總統 賀錦麗並非第1人

民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）選擇同時有非裔及亞裔血統的賀錦麗作為他的競選搭檔，不過賀錦麗並不是首位非裔女性副總統候選人，1952年代表進步黨參選副總統的女記者、政治活動家夏洛塔‧巴斯(Charlotta Bass)曾開先河。

明選總統暗助川普？ 饒舌歌手肯伊威斯特傳密會庫許納、伊凡卡

「紐約時報」12日報導，上個月宣布將以獨立身分參選總統的非裔饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)，日前曾與川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)密會，進一步加深外界揣測肯伊威斯特參選的目的，其實是暗助川普總統分化民主黨的非裔選票。

拜登選擇賀錦麗跨刀 是十足的安全牌

美國民主黨內定總統候選人拜登11日正式宣布競選搭檔，為來自加州的女性亞非裔參議員賀錦麗（Kamala Harris）。

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

美國民主黨準正副總統候選人拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）12日同台造勢，聯手批評美國總...

拜登賀錦麗首場聯袂造勢 重批川普抗疫失敗

美國民主黨準正副總統候選人拜登與賀錦麗12日首度同台造勢，砲火對準美國總統川普，批防疫不力、經濟受挫，賀錦麗稱川普是「失...

美軍直升機訓練時遭射擊 FBI展開調查是否蓄意攻擊

美國空軍官員表示，美國空軍一架UH-1N休伊（UH-1N Huey）直升機10日在維吉尼亞州的馬納薩斯附近遭到射擊，直升...

蓬佩奧訪中歐 警告中俄影響

美國國務卿蓬佩奧周三 (8月12日)在布拉格表示，北京和莫斯科對捷克的能源獨立構成威脅。在與捷克總理巴比什 (Andrej Babis)會面後，這位美國最高外交官警告說，他指的是擴大杜科瓦尼核電站的風險。

彭博：美國擬宣布將境內所有孔子學院列為外國使團

彭博資訊報導，美國國務院擬於今天宣布將國內所有擁有中國背景的孔子學院列為外國使團。

熱門新聞

拜登副手挑賀錦麗是個陷阱 而川普中計了？

「巴菲特指標」閃爍賣出訊號 過往三次破百股市都大跌

南韓明年開始建造第1艘航母 將採購20架美製F-35B戰機

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

「被美國激怒了」環時調查：97%中國網民喊出這一招

彭博：美國擬宣布將境內所有孔子學院列為外國使團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。