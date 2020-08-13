快訊

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

MLB／林子偉敲本季第三安 紅襪反撲未果不敵光芒

明選總統暗助川普？ 饒舌歌手肯伊威斯特傳密會庫許納、伊凡卡

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合12日電
非裔饒舌歌手肯伊威斯特(右圖)的參選總統被視為是分散非裔選票，暗助川普連任。最近傳出川普女婿庫許納(左圖)與他私下會面，更加深這種傳言的可能度。(美聯社)
非裔饒舌歌手肯伊威斯特(右圖)的參選總統被視為是分散非裔選票，暗助川普連任。最近傳出川普女婿庫許納(左圖)與他私下會面，更加深這種傳言的可能度。(美聯社)

「紐約時報」12日報導，上個月宣布將以獨立身分參選總統的非裔饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)，日前曾與川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)密會，進一步加深外界揣測肯伊威斯特參選的目的，其實是暗助川普總統分化民主黨的非裔選票。

民主黨黨鞭克萊本(James Clyburn)說：「我認為這是毫無疑問的，我們在威斯康辛州看到的情況非常明顯，他得到共和黨的幫助，但大部分的非裔人士都知道這是怎麼回事。」

肯伊威斯特一直力挺川普，但他上月宣布也將參選總統，動機受質疑。報導指出，最近庫許納和妻子、川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)到科羅拉多州露營時，曾中途與肯伊威斯特見面，但白宮並未回覆這項消息。

肯伊威斯特在社群媒體推特(Twitter)上發文說：「我願意和紐約時報進行一場直播會談，聊聊關於我和庫許納見面的事，以及我們討論的安德森博士(Claude Anderson)的新書。」

安德森的新書「動力經濟：使非裔族群茁壯之國家計畫」(PowerNomics: The National Plan to Empower Black America，暫譯)，針對非裔人士列出一項五年計畫，孕育該族群成為更有自信及更有競爭力的族群。

在富比世雜誌(Forbes)7日對肯伊威斯特的訪問中，記者指出由於某些州的總統登記期限已截止，他將比其他候選人少更多選舉人票時，他僅回答：「我不會和你爭辯，耶穌是王。」但當記者接著問他是否有可能吸引民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）的選票時，他表示，「我不否認」。

川普雖未針對肯伊威斯特的參選發表太多論述，但上周他仍向記者表示，「我喜歡他，他對我非常友善，我和他相處得很愉快」。

川普

延伸閱讀

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

拜登賀錦麗首場聯袂造勢 重批川普抗疫失敗

喬丹詹皇誰更偉大？ 美國總統川普也發表評論

拜登副手 亞非裔賀錦麗出線 川普面臨強勁組合

相關新聞

華裔女撲克玩家遭虐待性侵後 活活被燒死

新公布的法院文件顯示，33歲的密西根州華裔女職業撲克玩家趙茜(Susie Zhao)在死前曾遭繩索綑綁，且曾受到巨物性侵，兇嫌最後活活燒死趙茜；警方表示，他們是由遺體的指紋辨認出死者身分。

85歲華翁涉殺妻未遂 保釋後又違保護令被捕

85歲的馬州華人姚森憲(Allen Yao)今年4月因涉嫌謀殺妻子未遂被捕，後因新冠疫情危及監獄內人員安全暫時獲釋，但他上月底又因違反保護令(protective order)二度被捕；姚森憲此前熱心參與大華府僑界事務，是藍營活動常客，僑界友人對此感到意外。

紐約華女搭地鐵 非裔男罵「功夫流感」、「滾回中國」

因新冠肺炎疫情引起的針對亞裔的種族歧視案有增無減。10日下午在紐約曼哈頓哥倫布圓環(Columbus Circle)地鐵站的A線列車中，來自台灣的李佩蓉遭一非洲裔男子辱罵「功夫流感」(kung flu)，她用手機拍攝了現場畫面，試圖讓該男子住口，對方反而變本加厲、口出惡言。

恭喜賀錦麗獲選白登副手 潘斯：鹽湖城見！

當民主黨準總統候選人白登11日宣布副手人選為賀錦麗時，副總統潘斯正在前往亞利桑納州參加選舉造勢活動的路上。結束在摩門教後期聖徒教會(Latter-Day Saints)的演說後，潘斯注意到10月的副總統辯論會將於猶他州舉行，他除了恭喜賀錦麗之外，也表示：「我們鹽湖城見！」

非裔女性選副總統 賀錦麗並非第1人

民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）選擇同時有非裔及亞裔血統的賀錦麗作為他的競選搭檔，不過賀錦麗並不是首位非裔女性副總統候選人，1952年代表進步黨參選副總統的女記者、政治活動家夏洛塔‧巴斯(Charlotta Bass)曾開先河。

明選總統暗助川普？ 饒舌歌手肯伊威斯特傳密會庫許納、伊凡卡

「紐約時報」12日報導，上個月宣布將以獨立身分參選總統的非裔饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)，日前曾與川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)密會，進一步加深外界揣測肯伊威斯特參選的目的，其實是暗助川普總統分化民主黨的非裔選票。

拜登選擇賀錦麗跨刀 是十足的安全牌

美國民主黨內定總統候選人拜登11日正式宣布競選搭檔，為來自加州的女性亞非裔參議員賀錦麗（Kamala Harris）。

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

美國民主黨準正副總統候選人拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）12日同台造勢，聯手批評美國總...

拜登賀錦麗首場聯袂造勢 重批川普抗疫失敗

美國民主黨準正副總統候選人拜登與賀錦麗12日首度同台造勢，砲火對準美國總統川普，批防疫不力、經濟受挫，賀錦麗稱川普是「失...

美軍直升機訓練時遭射擊 FBI展開調查是否蓄意攻擊

美國空軍官員表示，美國空軍一架UH-1N休伊（UH-1N Huey）直升機10日在維吉尼亞州的馬納薩斯附近遭到射擊，直升...

蓬佩奧訪中歐 警告中俄影響

美國國務卿蓬佩奧周三 (8月12日)在布拉格表示，北京和莫斯科對捷克的能源獨立構成威脅。在與捷克總理巴比什 (Andrej Babis)會面後，這位美國最高外交官警告說，他指的是擴大杜科瓦尼核電站的風險。

彭博：美國擬宣布將境內所有孔子學院列為外國使團

彭博資訊報導，美國國務院擬於今天宣布將國內所有擁有中國背景的孔子學院列為外國使團。

熱門新聞

拜登副手挑賀錦麗是個陷阱 而川普中計了？

「巴菲特指標」閃爍賣出訊號 過往三次破百股市都大跌

南韓明年開始建造第1艘航母 將採購20架美製F-35B戰機

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

「被美國激怒了」環時調查：97%中國網民喊出這一招

彭博：美國擬宣布將境內所有孔子學院列為外國使團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。