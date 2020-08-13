明選總統暗助川普？ 饒舌歌手肯伊威斯特傳密會庫許納、伊凡卡

「紐約時報」12日報導，上個月宣布將以獨立身分參選總統的非裔饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)，日前曾與川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)密會，進一步加深外界揣測肯伊威斯特參選的目的，其實是暗助川普總統分化民主黨的非裔選票。

民主黨黨鞭克萊本(James Clyburn)說：「我認為這是毫無疑問的，我們在威斯康辛州看到的情況非常明顯，他得到共和黨的幫助，但大部分的非裔人士都知道這是怎麼回事。」

肯伊威斯特一直力挺川普，但他上月宣布也將參選總統，動機受質疑。報導指出，最近庫許納和妻子、川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)到科羅拉多州露營時，曾中途與肯伊威斯特見面，但白宮並未回覆這項消息。

肯伊威斯特在社群媒體推特(Twitter)上發文說：「我願意和紐約時報進行一場直播會談，聊聊關於我和庫許納見面的事，以及我們討論的安德森博士(Claude Anderson)的新書。」

安德森的新書「動力經濟：使非裔族群茁壯之國家計畫」(PowerNomics: The National Plan to Empower Black America，暫譯)，針對非裔人士列出一項五年計畫，孕育該族群成為更有自信及更有競爭力的族群。

在富比世雜誌(Forbes)7日對肯伊威斯特的訪問中，記者指出由於某些州的總統登記期限已截止，他將比其他候選人少更多選舉人票時，他僅回答：「我不會和你爭辯，耶穌是王。」但當記者接著問他是否有可能吸引民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）的選票時，他表示，「我不否認」。

川普雖未針對肯伊威斯特的參選發表太多論述，但上周他仍向記者表示，「我喜歡他，他對我非常友善，我和他相處得很愉快」。