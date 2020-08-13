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不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普。（美聯社資料照）
川普。（美聯社資料照）

美國民主黨準正副總統候選人拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）12日同台造勢，聯手批評美國總統川普抗疫不利，領導無方，造成疫情惡化。川普在白宮被問到，是否看了賀錦麗首場造勢活動，他說，「我沒看」；對於賀錦麗批評其防疫政策，川普回擊稱，她老是搞不清楚狀況，美國的病毒測試為全球最多，品質也是最好，當有6500萬人接受病毒檢測，當然會發現很多新病例。

川普在白宮說，賀錦麗根本搞不清楚狀況，他很期待接下來賀錦麗與潘斯的副總統辯論。

「我們比世界上任何國家做的檢測都更多，也在短時間內生產了最多的呼吸器，其他人的做不到，我們是世界呼吸器之王。」川普替自己的政策辯護。

約翰霍普金斯大學統計（Johns Hopkins University）統計，截至美東時間8月12日下午4時止，美國確診病例破518萬例、死亡逾16.5萬例，其中加州的死亡人數超過1萬。

賀錦麗 川普 白宮

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