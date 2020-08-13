拜登賀錦麗首場聯袂造勢 重批川普抗疫失敗

美國民主黨準正副總統候選人拜登與賀錦麗12日首度同台造勢，砲火對準美國總統川普，批防疫不力、經濟受挫，賀錦麗稱川普是「失敗政府」，歐巴馬任內也碰上大流行，僅2名美國人喪生，「這才是領導」；白登說，將與賀錦麗提出一個全面對抗疫情的施政計畫。

拜登（Joe Biden）11日透過聲明宣布，邀請亞非裔的聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）出任副手；兩人12日在德拉瓦州的威明顿（Wilmington）一所高中演講造勢，拜登表示將重用賀錦麗，「她將成為重大決策前最後發言的意見」，拜登解釋，他過去擔任歐巴馬副手時也這樣自許。

拜登與賀錦麗輪流發表演說，批評川普政府；拜登說，他與賀錦麗的行政團隊將很快提出一個全面對抗疫情的計畫，扭轉現在的趨勢，回歸專業、擴大測試，讓州政府與地方政府都能獲得應有的資源，以重新安全地恢復校園與企業運作。

「我們只需要願意負責的正副總統，不是像這位總統這樣，老是說『這不是我的錯』、『地方州長應該感謝我』。」拜登說。

賀錦麗說，疫情奪走16萬條人命，很多人甚至來不及與摯愛告別，事情不該如此，美國6年前也曾碰到一場公衛危機，就是伊波拉（Ebola）病毒大流行，時任政府歐巴馬和拜登善盡職責，結果是2名美國人喪生，「這才叫做領導。」

賀錦麗批，當世界遵循科學判斷，川普推崇奇蹟式治癒，相信病毒會自己消失；當各國陸續重啟經濟運作，美國呢？美國再度封閉。為何病毒對美國造成這麼嚴重的後果？因川普不願正視問題。

賀錦麗指出，美國正深陷在因總統領導疫情不力造成的經濟蕭條之中，美國缺乏領導，「因為我們的總統只在乎自己和那些投票給他的人。」賀錦麗說，好消息是，83天後就不必再忍受川普和副總統潘斯領導的失敗政府，人民能為美國選擇一個更好的政府。

拜登形容賀錦麗，是一名能激勵人心的女性，將協助他重建美國，賀錦麗有非裔和印度血統，工作認真、無懼挑戰，賀錦麗的成長經歷是典型的美國故事。

拜登說，賀錦麗昨天接受邀請成為準副總統候選人後，全美國人民，尤其是非裔及有色人種的小女孩，都受到啟發；過去可能在社區受到輕視眼光的她們，從今天起開始正視自己。

受疫情影響，兩人首度同台造勢嚴格遵守防疫準則，場內只見記者間隔落座，少數支持者在場外戴著口罩希望目睹拜登和賀錦麗進場，有支持賀錦麗的婦女團體成員，身穿鮭魚粉和蘋果綠的上衣在場外守候。

競選團隊將更動講台設計，由拜登和競選口號「重建美好」（Build Back Better），改為「拜登」與「賀錦麗」，兩人戴上口罩，一前一後揮手現身，演講時保持一定距離，結束後歡迎各自配偶進場，也是分站兩端，並未靠近。

演講結束後，拜登與賀錦麗共同參與一場線上小額募款活動，美聯社報導，在拜登11日宣布副手人選後，24小時之內募得2600萬美元；拜登競選團隊表示，這是過去募款紀錄的兩倍有餘，且最新募款來自超過15萬名新的捐助者。美聯社形容，賀錦麗是募款好手。