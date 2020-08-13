快訊

中國式暴食歪風：習近平與央視譴責的「大胃王吃播」

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

蓬佩奧訪中歐 警告中俄影響

德國之聲 / 德國之聲

美國國務卿蓬佩奧周三 (8月12日)在布拉格表示，北京和莫斯科對捷克的能源獨立構成威脅。在與捷克總理巴比什 (Andrej Babis)會面後，這位美國最高外交官警告說，他指的是擴大杜科瓦尼核電站的風險。

他說：「與俄羅斯和中國的核電公司合作，事實上將損害捷克共和國的國家主權」。

捷克是蓬佩奧中歐行第一站，他在那裡的首要議程是談能源政策。

他在當天稍晚對捷克議員發表講話時，特別提到了中國和中共，他說，中國的經濟實力使其能夠在全球範圍內施加影響力。

他說:「現在發生的不是冷戰2.0......抵御中共威脅的挑戰在某些方面比冷戰更困難。」她也表示:「中共已經深入在我們的經濟、政治、社會中，這是蘇聯也從未有過的方式。」

在與捷克總理的會晤中，蓬佩奧還討論了捷克新的5G蜂窩網絡計劃。他說，各國越來越明白，在建設5G網絡時必須考慮到國安威脅。

他告訴巴比什：「潮流正在轉向，毫無疑問，反對不受信任的網絡，走向自由國家的價值觀，你在這方面是真正的領先。」

白俄羅斯的鎮壓行動

蓬佩奧還談到白俄羅斯的動蕩情勢，他警告說，獨裁主義正在歐洲自己的後院復蘇。該國在經歷了一場有爭議的選舉後，發生了多日的抗議活動和警察暴力事件，選舉官員宣布強人總統盧卡申科 (Alexander Lukashenko)獲勝，並允許他連續第六個任期。

他說：「我們看到，專制主義並沒有在1989年或1991年死去。風暴還在那裡，且即將降臨。雖然我們為那種類型的政權寫了墓志銘，但我們現在知道，這為時過早。」

周三稍早，蓬佩奧與巴比什共同發言時，曾譴責白俄羅斯正在發生的暴力事件。他強調：「我們將繼續談論白俄羅斯人民面臨的風險......我們希望他們能像全世界的人一樣擁有自由。」

他稱白俄羅斯對抗議者的鎮壓「令人難以想象」，並敦促歐盟采取行動。

蓬佩奧定於本周晚些時候訪問斯洛文尼亞、奧地利和波蘭。在波蘭，在特朗普政府選擇縮減駐德部隊人數後，他預計將簽署一項協議，增強美國在波蘭的駐軍。

鄒宗翰/楊威廉 (德新社、美聯社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

美國民主黨準正副總統候選人拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）12日同台造勢，聯手批評美國總...

彭博：美國擬宣布將境內所有孔子學院列為外國使團

彭博資訊報導，美國國務院擬於今天宣布將國內所有擁有中國背景的孔子學院列為外國使團。

拜登賀錦麗首場聯袂造勢 重批川普抗疫失敗

美國民主黨準正副總統候選人拜登與賀錦麗12日首度同台造勢，砲火對準美國總統川普，批防疫不力、經濟受挫，賀錦麗稱川普是「失...

美軍直升機訓練時遭射擊 FBI展開調查是否蓄意攻擊

美國空軍官員表示，美國空軍一架UH-1N休伊（UH-1N Huey）直升機10日在維吉尼亞州的馬納薩斯附近遭到射擊，直升...

蓬佩奧訪中歐 警告中俄影響

美國國務卿蓬佩奧周三 (8月12日)在布拉格表示，北京和莫斯科對捷克的能源獨立構成威脅。在與捷克總理巴比什 (Andrej Babis)會面後，這位美國最高外交官警告說，他指的是擴大杜科瓦尼核電站的風險。

拜登與賀錦麗首度以搭檔身分亮相 要和她重建這個國家

美國民主黨角逐總統大位的拜登宣布副手人選後，12日首度與搭檔賀錦麗公開亮相。拜登形容賀錦麗為一名能夠激勵人心的女性並將協...

拜登副手 亞非裔賀錦麗出線 川普面臨強勁組合

美國民主黨準總統候選人拜登十一日宣布，由來自加州的聯邦參議員賀錦麗出任副手，她將是首位亞非裔女性副總統參選人，民主黨內都...

性別、種族 已成美大選決勝關鍵

紐約時報分析，美國民主黨總統參選人拜登挑選賀錦麗擔任副手，既是安全牌又能振奮人心。安全牌是因為兩人意識形態相近，都屬於民...

反種族歧視浪潮 拜登「最安全」選擇

美國加州聯邦參議員賀錦麗被民主黨總統參選人拜登選為競選搭檔，將是歷來第一位亞非裔副總統參選人，咸認是反種族歧視浪潮下的安...

川普批賀錦麗 「卑鄙可怕無禮」

民主黨對手拜登選擇聯邦參議員賀錦麗為副手，美國總統川普十一日在白宮說，賀錦麗在初選表現很差，還對拜登不敬，很多人在初選的...

拜登副手挑賀錦麗是個陷阱 而川普中計了？

分析師認為，美國民主黨總統參選人拜登挑選加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）為競選搭檔，是設陷阱給現任總統川普...

蓬佩奧出訪捷克 公開挺參院議長訪問台灣

美國國務卿蓬佩奧目前訪問捷克，今天於捷克參議院發表公開演說，數度提到台灣。蓬佩奧表示他知道捷克參議院議長維特齊將代替已逝...

熱門新聞

日經：中國大陸一年多來挖角100多位台積電工程師

拜登副手挑賀錦麗是個陷阱 而川普中計了？

火狐瀏覽器所屬公司Mozilla大裁員 收掉台北辦公室

南韓明年開始建造第1艘航母 將採購20架美製F-35B戰機

中美關係 陸外交部：不能只看眼前 未來幾個月十分關鍵

「被美國激怒了」環時調查：97%中國網民喊出這一招

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。