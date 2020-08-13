蓬佩奧訪中歐 警告中俄影響

美國國務卿蓬佩奧周三 (8月12日)在布拉格表示，北京和莫斯科對捷克的能源獨立構成威脅。在與捷克總理巴比什 (Andrej Babis)會面後，這位美國最高外交官警告說，他指的是擴大杜科瓦尼核電站的風險。

他說：「與俄羅斯和中國的核電公司合作，事實上將損害捷克共和國的國家主權」。

捷克是蓬佩奧中歐行第一站，他在那裡的首要議程是談能源政策。

他在當天稍晚對捷克議員發表講話時，特別提到了中國和中共，他說，中國的經濟實力使其能夠在全球範圍內施加影響力。

他說:「現在發生的不是冷戰2.0......抵御中共威脅的挑戰在某些方面比冷戰更困難。」她也表示:「中共已經深入在我們的經濟、政治、社會中，這是蘇聯也從未有過的方式。」

在與捷克總理的會晤中，蓬佩奧還討論了捷克新的5G蜂窩網絡計劃。他說，各國越來越明白，在建設5G網絡時必須考慮到國安威脅。

他告訴巴比什：「潮流正在轉向，毫無疑問，反對不受信任的網絡，走向自由國家的價值觀，你在這方面是真正的領先。」

白俄羅斯的鎮壓行動

蓬佩奧還談到白俄羅斯的動蕩情勢，他警告說，獨裁主義正在歐洲自己的後院復蘇。該國在經歷了一場有爭議的選舉後，發生了多日的抗議活動和警察暴力事件，選舉官員宣布強人總統盧卡申科 (Alexander Lukashenko)獲勝，並允許他連續第六個任期。

他說：「我們看到，專制主義並沒有在1989年或1991年死去。風暴還在那裡，且即將降臨。雖然我們為那種類型的政權寫了墓志銘，但我們現在知道，這為時過早。」

周三稍早，蓬佩奧與巴比什共同發言時，曾譴責白俄羅斯正在發生的暴力事件。他強調：「我們將繼續談論白俄羅斯人民面臨的風險......我們希望他們能像全世界的人一樣擁有自由。」

他稱白俄羅斯對抗議者的鎮壓「令人難以想象」，並敦促歐盟采取行動。

蓬佩奧定於本周晚些時候訪問斯洛文尼亞、奧地利和波蘭。在波蘭，在特朗普政府選擇縮減駐德部隊人數後，他預計將簽署一項協議，增強美國在波蘭的駐軍。

鄒宗翰/楊威廉 (德新社、美聯社、路透社)

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