賀錦麗成拜登副手 美媒：調整立場難為她

原本和拜登不對盤的賀錦麗，成為副總統候選人，合作迎戰11月大選。若拜登當選，賀錦麗將成為有色人種女性在政壇上的地位高峰，外界認為，拜登之所以選擇賀錦麗，無非就是看中她是有色人種且為女性，又較為年輕積極，有望吸引進步派支持。

在黨內初選時，賀錦麗曾以進步派之姿，批評拜登過於軟弱，在全民健保、免費讀公立大學的議題上也不夠果決，她還批評拜登是種族主義者且不尊重女性。當時在辯論台上，賀錦麗甚至指出70年代拜登曾反對「校車接送（不同種族性別的學童可乘坐同一台校車上下學）」，並指出她當時就是活在種族恐懼下的孩子之一，但也當場遭到拜登駁斥。如今，拜登挑選她為副手，多少回應了她「拜登不尊重女性」的指責。

但評論也擔心，賀錦麗既然她也在黨內初選時，嚴厲批評拜登在許多議題上態度軟弱，甚至曾公開表示，會相信並且支持控訴拜登性騷擾的女性，顯然完全與拜登站在對立面，讓人難以想像兩人該如何磨合？

安全的人選

CNN綜合評論認為，選擇賀錦麗擔任副手，或許可以彌補拜登的選情弱勢，例如拜登過去深陷性騷擾爭議，選擇女性副手或許可以緩頰，加上賀錦麗雖為非裔女性，但其實還有印度血統，有助於更深度連結有色人種選民。另外，賀錦麗在黨內比起溫和派的拜登，更為強勢和年輕，或許也有助於改善拜登的形象。

然而保守派評論員Scott Jennings分析，拜登選擇賀錦麗是在打安全牌，在所有人意料之內，加上賀錦麗本來就出身民主黨大本營加州，對總體選情可能沒什麼拉抬作用，加上過去在角逐民主黨總統候選人提名時，曾因為過於偏激的言行激怒非裔選民，被非裔民眾認為賀錦麗「並不屬於他們的一份子」、「只是在拿非裔這個身份演戲」，所以悲觀認為賀錦麗擔任副手「不好也不壞，對選情沒什麼幫助」。

需扭轉過去形象

《紐約時報》也指出，賀錦麗過去擔任紐約檢察總長時，處理警察誤殺平民問題時，被質疑偏袒警方，在某些訴訟辯護上也受過不少批評。然而她早期的一些政務作風，在競選總統候選人期間多次被推翻，立場反覆，也導致她的形象不佳。

但媒體認為，為了整體大選選情，賀錦麗不可能維持過去激進的立場，勢必要對拜登所屬的溫和派作出妥協，例如從全民健保修正為有條款限制的健保，與自己過去的立場和言論相抵觸，恐會引起選民反感。

面對拜登敲定副手，川普卻酸說賀錦麗「卑鄙、無恥」，並曾給她綽號「虛偽的卡蜜拉（phony Kamela）」，並表示賀錦麗在初選表現差、對拜登不敬，且意外民主黨明明有更好的人選，最後居然選了賀錦麗。

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