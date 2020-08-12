拜登領先幅度縮小 決戰州僅以些微優勢贏川普

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)11日宣布與加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)搭檔參選當天，孟莫斯大學(Monmouth University)公布民調顯示，拜登以51%支持度勝過尋求連任的川普總統的41%；馬凱特大學(Marquette University)法學院公布的威斯康辛州民調，也顯示拜登在當地領先川普。

孟莫斯大學民調也顯示，4%受訪選民支持第三個政黨的候選人，還有4%還沒決定支持對象。

該校先前在6月底時進行的民調顯示，拜登領先川普的幅度達到13個百分點，如今減至10個百分點。

這份新民調出爐的前一天，喬治城大學(Georgetown University)決戰州全國民調顯示，拜登領先川普13個百分點。

無黨派政治網站Real Clear Politics彙整的最新全國民調平均數據顯示，拜登領先川普7.2個百分點，比該網站於6月底公布的10個百分點優勢略低。

在將決定總統大選結果的許多決戰州，拜登在最新民調中，都僅以個位數百分點的些微優勢勝過川普。

該校民調也顯示，40%受訪者認可川普，54%不認可，比6月底進步一些；而拜登則有42%受訪者認可，47%不認可，比先前民調退步一點。

另外，馬凱特大學民調則顯示，在可能投票的選民當中，認為己完全確定今秋要把票投給誰的選民中，49%說會投給拜登，44%說會投給川普。

該校民調中心主任富蘭克林(Charles Franklin)說，在登記選民中，拜登領先川普6個百分點。

而在前一個月的民調中，拜登在登記選民中，以49%對41%的優勢領先川普。

該校民調中，42%受訪者認可川普，55%不認可；而拜登則有43%受訪者認可，48%不認可。

民調也顯示，民主黨人與共和黨人當中，約有87%表示已經確定會投票，而獨立選民當中則只有60%已確定。