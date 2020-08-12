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賀錦麗為何出線副手？ 拜登已故長子也是關鍵原因

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
拜登與已故長子波‧拜登。 歐新社資料照
拜登與已故長子波‧拜登。 歐新社資料照

民主黨初選中，加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)曾是前副總統拜登(Joe Biden)的競爭對手，一開始就靠毫不留情批評長她22歲的拜登而聲勢鵲起；如今，55歲、辯才無礙的賀錦麗在拜登精挑細選下，從多位傑出女性中出線，成為美國史上第一位亞非裔副總統候選人。

賀錦麗的父母都是移民出身的學術界人士，父親來自牙買加，母親為印度裔，她在加州奧克蘭(Oakland)、柏克萊(Berkeley)長大，就讀華盛頓特區非洲裔名校霍華德大學(Howard University)，擔任加州檢察官長達26年，後來轉戰國會，成為參院第二位非洲裔女性聯邦參議員。在參院裡，她則大力推動刑事司法改革。

拜登已故長子波‧拜登(Beau Biden)生前為德拉瓦州檢察官，與賀錦麗交情甚篤，成了拜登最後決定挑選她為副手的主要原因之一。

政治立場屬於溫和務實派、政策制定充滿彈性的賀錦麗，職業生涯大多數時間擔任檢察官，民主黨內當權派大老對她信任有加；自從2000年代初期以來，她在民主黨內便被視為政治新星，肩負著美國多元文化的未來發展。

基於使命感，她在2019年金恩博士紀念日當天宣布參加民主黨黨內初選，經常引用美國第一位非洲裔女性國會議員雪莉‧基斯霍姆(Shirley Chisholm)為典範。

去年夏天，她接受紐約時報專訪時說：「政策一定要與民眾切身相關。」她指出：「這就是我的主要原則，也就是政策必須要有實際意義，不要只是一首美麗的詩篇。」

黨內初選期間，賀錦麗在第一場辯論會上毫不留情地批評拜登，曾反對聯邦政府消弭種族隔離的措施，還提到她自己小時候，就是在整合公立學校計畫下，每天搭乘校車上下學。

這段攻擊一度讓拜登支持率下降，在黨內初選之初一直落居多位參選人下；後來拜登力挽狂瀾逐漸勝出，賀錦麗在2019年底退出初選，宣布支持拜登。

拜登尋找競選搭擋的過程中，部分金主及盟友就警告說，賀錦麗在初選對他的批評力道過重、傷害過深，不宜出任副手；過去幾周，反對賀錦麗的聲浪逐漸加強，拜登競選團隊則嘗試解疑釋惑。

拜登競選總幹事迪隆(Jen O`Malley Dillon)7月底在推特發文寫道：「心懷壯志的女性創造歷史，改變世界，獲得勝利。我們選舉團隊裡有很多有企圖心的女性，為拜登全力以赴。」

賀錦麗 民主黨 非洲

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