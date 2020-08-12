每周400元失業津貼 白宮變卦「實領300元」兩周後發放

川普總統承諾每周發放400元額外失業津貼，可望成為1630萬名失業勞工的重要金援，不過由於這筆錢由聯邦與州政府分攤，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)11日表示，失業民眾可能實際只領到300元聯邦失業津貼，預估兩周內開始發放。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)11日說，自從國會上周紓困案破局後，「財政部長和白宮幕僚長今天未與民主黨領袖說話；又過了僵局一天，他們必須會晤才行。」

如何拿到400元失業津貼？

庫德洛11日表示，勞工部預估失業津貼可在約兩周後發放。

無黨派智庫「世紀基金會」(The Century Foundation)資深研究員史特納(Andrew Stettner)表示，別期待8月就能收到每周額外發放的400元失業津貼，因為各州需要建立新系統管理這筆錢，可能要到9月才能發放。

失業津貼持續發放多久？

川普的計畫是從聯邦天災救濟金取用440億元，以額外資助失業勞工；根據雷蒙詹姆斯(Raymond James)金融公司分析師米爾斯(Ed Mills)，這筆錢足夠發放四到五周。

如果州無法分攤怎麼辦？

這是川普行政命令中最大問題，其中指出每周400元失業津貼裡，聯邦政府支付300元，另外100元則由州政府分攤。庫德洛11日表示，只要州政府已提供至少100元州失業金就不必支付；多數州早已達到此要求，因此無須額外付費，這表示失業民眾只能拿到額外300元聯邦失業津貼。

庫德洛11日表示：「各州失業津貼基準大約是每人每周400元，這是平均值；除此之外，聯邦政府提供300元，……若有問題，我們會與州長合作。」

部分州長表示，每人每周發放100元已超過州的能力範圍；不過根據聯邦勞工部備忘錄，州政府還有另一項選擇，各州可仰賴現有的失業補助金(UI)，每周從各州基金發放100元。

史特納表示，看起來如果你原本每周就領取100元州失業津貼，那麼你最多只能領到300元聯邦失業津貼，而不是預期的400元。