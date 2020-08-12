疫情未退是否重啟校園未定 教育部長挨批神隱

暑假進入尾聲，全美校園在疫情未退之際是否重啟、如何重啟，備受關切，但教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)卻挨批神隱，彷彿置身事外。國家廣播公司報導(NBC)，狄弗斯指稱這段時間都在位於密西根州家裡遠距上班，而身價以「十億」計數的她，住家是2萬2000平方呎豪宅，上任迄今擁有司法部法警局派員24小時戒護，累計至少已經花掉2500萬元稅金。

對於全美公立學校學生新學期是否恢復正常上學，川普總統與狄弗斯口徑一致，均表示全美學生今秋都要回到學校上課。對於家長擔心校園可能出現病毒傳染，狄弗斯上月受訪時說：「並無數據顯示孩童回到學校會有任何危險。」

國家廣播公司報導，全美各地學校掙扎著是否重啟校園的同時，身為全國教育最高主管的狄弗斯，過去這段時間卻不見人影，連續數周公開行程幾乎完全空檔；狄弗斯大多數時間都留在麥克塔瓦湖(Lake Macatawa)湖畔豪宅裡，與人群完全隔離，但她所倡議的「學生全面回到校園」，卻可能讓全美5100萬公立學校學生、教職員工面臨染疫風險。

另外，狄弗斯在豪宅遠距上班期間，接受司法部法警局全天候戒護並未中斷。她是內閣首長當中唯一獲此待遇的官員，報導指出，上任迄今累計至少耗資2500萬稅金。司法部法警局不願評論狄弗斯是否面臨任何安全威脅。

教育部發言人默拉比托(Angela Morabito)表示，狄弗斯過去這段期間的時間分配，包括待在密西根州、華府以及開車旅行。

狄弗斯的媒體公關也說，狄弗斯一直與各州州長及各州學區主管保持聯絡，除了視訊通話也有親自碰面，但國家廣播公司表示，並沒有任何關於狄弗斯曾與地方教育主管討論的紀錄存在。