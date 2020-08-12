美甲店飆罵亞裔「滾回自己國家」 佛州歌手道歉

佛羅里達州一名自稱「獨立藝人」的女歌手，在一家美甲沙龍發飆、滿口髒話痛斥店內亞裔員工，要對方「滾回自己的國家」。這段不堪入耳的種族歧視言論7日被店內員工用手機側錄下來放上推特，立即引發各方怒火。該名歌手後來在Instagram道歉，稱自己「是個差勁的人」。

這名來自彭帕諾灘(Pompano Beach)的歌手名叫柯琳娜·莫妮卡(Corina Monica)，從側錄影片中可以聽到莫妮卡對自己獲得的指甲服務不滿意，她先是大聲問道「你把我指甲弄掉了，現在我該怎麼辦？」一名店員回答她可由另一專業人員來處理，莫妮卡立即質問該名亞裔員工，「你從哪裡來？」緊接著罵出一連串充滿髒話與惡意的種族主義話語。

莫妮卡說：「為什麼你來這個國家、在這裡工作，卻不盡我們公民的責任？你賺錢、住在我的國家，卻告訴我你沒辦法做我的指甲，b***ch？滾回你的f***ing國家去！」

在連珠炮般的髒話中，莫妮卡還說：「我比你們都聰明，其實，b***ch，我是獨立藝人， 我要f***ing炸掉這裡。我是莫妮卡。我希望你f***ing失去這個地方，然後f***ing滾回到你的國家去。」

側錄影片的亞裔員工明顯英語流利，過程中曾要求莫妮卡離店，在莫妮卡罵道「滾回你的國家去」時，該員工曾回道： 「我可不會說那樣的話。」7日影片被Fifty Shades of Whey上傳推特時，提及該亞裔員工乃美國本地出生。影片這幾天引發極大迴響，轉傳者眾。

莫妮卡沒有回復媒體詢問。但她上Instagram發表道歉影片說：「我是個不人道又差勁的人。我要向沙龍道歉，我要向那名女性道歉，我相信她的名字叫凱莉，我要向店主道歉，我也要向亞裔社區道歉。」