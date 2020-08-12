11歲愛女罹癌…趁妻做早餐 華父槍殺女兒再飲彈
佛羅里達州戴維市(Davie)10日上午9時傳出一起駭人聽聞的謀殺後自殺案件，一名華裔男子疑因年僅11歲的女兒罹患癌症，趁妻子準備早餐時朝女兒開槍，隨後飲彈自盡。
40多歲的肯比安‧黃(Kenbian Ng)在10日上午9時左右槍殺女兒安吉拉‧黃(Angela Ng)；據稱，黃妻在廚房聽到槍聲後前往查看時，父女倆都已經身負重傷，奄奄一息；救護人員趕到現場後，宣告女兒當場死亡，父親立刻被送往布羅瓦郡(Broward County)醫療中心，但院方隨後宣告不治。
戴維市警局巡官兼發言人利昂(Mark Leone)表示，全案細節仍在調查中，但目前朝父親謀殺女兒和畏罪自殺的方向偵辦。
利昂向當地媒體Local 10透露：「這名母親向警方表示，女兒因罹患癌症，身體日漸衰弱，可能是釀成這起悲劇的主要原因。」
臨終關懷基金會(Hospice Foundation)資深顧問多卡(Kenneth Doka)，同時也是一名在舒緩治療(Palliative Care)方面有近50年經驗的醫生，他表示雖然自己從未接觸過類似案例，但該父親疑似是「希望兩人都能得到解脫」。
多卡指出：「這樣的案例並不常見，我也想了解這名父親之前是否曾有其他心理健康的問題；大多數父母親，即使孩子患有不治之症，都會盡全力讓孩子存活下去。」
一名持有執照的安寧照護輔導員蘿賓‧艾倫格(Robin Ahlgren)則認為，疫情促使許多人有被孤立的感覺，艾倫格說：「我不知道他(兇嫌)是否受到疫情的影響而感到人生失去支撐，或許他過去一直沒有機會接受心理輔導，也沒有像教會這樣的溝通渠道。」
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