名模網紅帶動「狐眼妝」風潮 掀歧視亞裔爭議

包括肯達爾詹納(Kendall Jenner)、貝拉哈迪(Bella Hadid)、梅根福克斯(Megan Fox)等在內的女星、名模與網紅，近來紛紛透過社群網站及抖音(TikTok)秀出「狐眼妝」，搭配把眼尾提高模仿丹鳳眼 ，引發涉嫌歧視亞裔的爭議。

有線電視新聞網(CNN)報導，近來在抖音、Instagram及YouTube網站出現大量的狐眼妝示範影片，加上網紅與名模故意拉著眼角模仿丹鳳眼拍照，讓不少亞裔回憶起成長過程中遭到歧視的親身體驗。

17歲華裔少女王蘇菲(Sophie Wang，以下均音譯)受訪時說，當年就讀小學期間，同學們就會故意把眼角拉起，朝她喊著帶有歧視意味的用詞「清沖眼」(ching chong eyes)，而且眼角往上提是嘲笑日裔，平拉是譏諷華裔，往下拉則是貶抑韓裔，所有亞裔的形象似乎只靠單單一項臉部特徵加以界定。

在Instagram擁有980萬追蹤粉絲的19歲網紅艾瑪(Emma Chamberlain)，日前上傳一張拉著眼尾、吐著舌頭的照片，遭到網友嚴厲撻伐。艾瑪刪除照片並道歉，才讓風波逐漸平息。她說，她無意冒犯任何人，但對於照片讓某些人感到受傷則「非常抱歉」。

不過，王蘇菲受訪時說，網紅及名模帶動的這波拉眼皮風潮，無形之間讓舊時代亞裔遭受刻板印象與各種譏笑對待重現江湖，「讓包括我在內的人覺得不舒適，某種程度甚至覺得非常討厭。如今已到了必須針對這個問題展開對話的時候」。

王蘇菲上月在「史丹福日報」(Stanford Daily)撰文寫道，許多人不了解的是，如此一個拉眼皮的動作，背後卻含有「充滿種族意涵的歷史分量」，例如過去西方媒體總是將亞裔塑造成丑角，對亞裔面貌冷嘲熱諷，亞裔角色則多半屬於野蠻、次等地位。

亞裔青少年倡議組織「親愛的亞裔年輕人」(Dear Asian Youth)創辦人胡黛芬(Stephanie Hu)在Instagram發表聲明指出，雖然狐眼妝的源起可能沒有種族歧視的惡意，但這種拿亞裔容貌特徵做文章的潮流，卻凸顯對亞裔曾在歷史上飽受歧視的無知。