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賀錦麗出線 美國黑人女總統不遠了？

世界日報 / 社論
加州聯邦參議員賀錦麗擔任拜登副手。 美聯社
加州聯邦參議員賀錦麗擔任拜登副手。 美聯社

民主黨準總統候選人拜登延擱多時，終於宣布加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)作副手。77歲的拜登和55歲的賀錦麗搭檔，「白黑配+老少配」開拓新票源的潛力反倒其次，未來總統大位傳承更引人矚目。說白一些，拜登任內如有意外，或民主黨下任總統提名，賀錦麗因搶占要津、位居上風，四年後美國再出一位非裔女總統的機會升高了。當然，政治變化難料，賀錦麗獲貴人提拔、坐直升機上高位，能否實現總統夢，要看她的努力和造化，美國大環境更具關鍵。

拜登提名賀錦麗為副手，為他選票加分的效果看來似有限。因為非裔選票近九成投給民主黨；賀錦麗出身深藍的加州，本來拜登就占盡優勢。賀錦麗除了在國會參院審查大法官提名人卡瓦諾被指性騷擾案的詰問，運用檢察官經驗咄咄逼人，讓人留下深刻印象之外，其他聯邦資歷有限，反而可能嚇跑中間立場的部分白人選民。川普陣營更可宣傳，「有個歐巴馬我們就受夠了，不能再來一個賀錦麗」。

民主黨向來重視男女和種族平等權利，拜登3月間就將副手人選鎖定為女性；5月間白人警察跪頸殺死非裔佛洛伊德後，全美「黑人的命也是命」(BLM)示威，拜登又把非裔列為副手的條件。依「女性非裔」前提，最後三、四人入圍，賀錦麗占了天時、地利、人和。

拜登的副手成歷來最被重視的副總統人選，原因有三：一，拜登已77歲，早就宣示只做一任，還說他的副總統上任第一天就要有做總統的準備，擺明自己是「過渡」。他經常公開說錯話，外界懷疑他心智老化，川普常指他是「瞌睡喬」，使拜登副手具備「馬上繼任總統」的條件和機會，都比歷任副總統高太多。

二，拜登如當選，明年就職時已78高齡，創美國總統最老紀錄。憲法規定，副總統只是總統的「備胎」，在總統無法完成任期時繼位，並無實權，完全看總統授權多少而定；潘斯現在四處演講、幫川普抹脂塗粉和發聲辯護，賀錦麗如當選上任，可能完全打破這些慣例。

三，拜登的副總統很可能是民主黨2024年總統熱門人選。四年副總統歷練後，賀錦麗將擁有更多優勢。拜登鎖定女性和非裔兩大要件很有意思：1，他難道考量2016年喜萊莉‧柯林頓意外敗給川普，美國誕生首位女總統成空的遺憾，想彌補回來？2，將來女性非裔入主白宮，將創造歷史，他的布局將名留千古，成為自由派大功臣。難道拜登也在「回報」歐巴馬提攜之恩，想創造自由派的歷史新頁？

但賀錦麗也有弱點，可能被攻擊。一，她自稱非裔，實際上父親是加勒比海牙買加裔、母親是印度裔，有人說她有一半亞裔血統(印度裔是廣泛亞裔)。曾有記者問她，你吸過毒嗎？她回覆「我是牙買加裔」，似另有暗示。現在為爭取黑人選票，定位自己是非裔，不也流於以膚色取人？

二，賀曾任地方檢察官、律師、州參議員、加州檢察長、2016年當選聯邦參議員，從政經驗看，分數不算高，但法律專長使她占優勢，如過度強調非裔身分，可能讓潛藏種族意識、本來支持拜登的男性選民想得更遠而退縮。

三，賀錦麗學業、從政一路受加州政壇打滾逾40年的非裔前眾議會議長、舊金山市長勃朗(Willie Brown)提攜，政壇和網上有不少兩人曾關係曖昧的傳聞。賀錦麗政壇青雲直上，入圍成拜登副手人選後，「恩師」勃朗在「舊金山紀事報」發文，勸賀錦麗婉拒被提名副總統，只要爭取出任司法部長，有權任命全國聯邦檢察官，權力和影響力比副總統大；勃朗不可能不知拜登副手有多重要，這樣說似暗藏弦外之音。

話雖如此，美國歷史上副總統後來參選總統成功的例子不多。1836年後只有老布希一人，如加上拜登僅兩人。所以太看好賀錦麗的總統之路，似言之過早，畢竟政壇風水輪流轉，兩黨競爭也是絞肉機。

拜登挑中生代、聯邦政治「菜鳥」賀錦麗，捨棄美國前駐聯合國大使、國安顧問蘇珊萊斯(Susan Rice)等人，原因可能包括2012年美國駐班加西領事館被恐襲，美國大使等外交官殉職，萊斯和國務卿喜萊莉忽視情報、判斷失誤，共和黨已開始攻擊萊斯，拜登不想重蹈喜萊莉2016年被猛轟的覆轍。賀錦麗資歷稍弱的短處，此時反成不易被找到弱點攻擊的長處，加上年紀輕有潛力，因此幸運出線。

賀錦麗 民主黨

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