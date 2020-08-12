川普：因為疫情 與習近平關係不如以往融洽

川普總統11日表示，受新冠疫情影響，自己與中國關係不睦，和中共總書記習近平的關係也不若以往融洽，他已有很長一段時間沒和習近平通話；另外，川普也說，若他輸掉這次大選，則中國將擁有美國，美國人得開始「學習說中文」。

「我喜歡他(指習近平)，但現在的感覺已經跟當初不同。」川普說。川普11日接受至少三場訪問，均與中國和總統大選議題相關。

保守派主持人休伊特(Hugh Hewitt)以衛生部長阿查爾(Alex Azar)訪問台灣為例，詢問川普是否考慮年底前訪台。川普說，「不會的」。他說，阿查爾訪台是因為美台正在討論新冠肺炎防疫，「他們(指台灣)做得很好，我們也是...這實際上是為了新冠肺炎的一次訪問，或者說是為了『中國瘟疫』或『中國病毒』。」

休伊特繼續緊扣中國議題，詢問面對中方日益發展的侵略行為，尤其是中方與伊朗的新協議，川普是否認為日本、南韓或台灣應擁有核子武器或超高因素導彈的能力。

中國正在與伊朗磋商一項25年的全面合作協議，包括購買石油，和遍及能源、電力、銀行、鐵路、農業等各領域經濟投資，根據協議草案，合作金額高達4000億美元。伊朗目前為美國政府制裁對象，中方此舉被認為是與美國較勁，將進一步惡化美中關係。

川普說，他不會提出任何建議，但這是接下來兩個月政府的討論重點。

川普表示，他和習近平關係很好，但這是在新冠病毒蔓延之前，現在兩人關係不再融洽。

若民主黨對手、前副總統白登(Joe Biden)贏得總統大選，川普說，中國將擁有美國。

川普把對中國加徵關稅作為自己的政績，他說，67年來(此處疑為川普口誤，美中建交至今41年、中共建國至今71年)，是川普讓中國無所適從，因為加徵關稅，美國從中方獲得數百億美元，美國農民和美財政部都獲益，對中方則是負面影響。

「若我輸掉選舉，中國將擁有美國，連你(指休伊特)都不得不開始學習說中文。」川普這樣說。

另外，川普在接受記者特拉維斯(Clay Travis)專訪時說，已經很長一段時間沒跟習近平通話，「我們現在與中國的關係也很不同，就是因為『瘟疫』改變了關係」。

被問到前國安顧問波頓(John Bolton)新書所載，川普否認他同意中國政府把維吾爾族關入集中營，他說，「當然，我沒有。」川普接著花了很多篇幅批評波頓這個人，休伊特不得不多次打斷他。