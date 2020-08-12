密西西比州新州旗長這樣？設計圖出現會吸血的巨大蚊子

美國密西西比州近日通過表決，要換掉有南方邦聯戰旗圖案的州旗。然而，10日張貼在旗幟委員會網站上的州旗設計圖竟然出現會吸血的巨大蚊子圖案。

美聯社報導，密西西比州檔案與歷史部（MDAH）11日表示，一個蚊子設計旗幟不小心通過審核過程，其不應該出現在網路上的設計圖庫。

由9名成員組成的委員會將建議一面新旗幟，而根據立法授權，該旗幟不能包含南方邦聯的象徵且必須含有「我們信仰上帝」字眼。

在第一輪徵選過程中，民眾遞交近3000個設計圖，委員會於第二輪篩選至147個提案並放在網站上，當中出現一面旗幟特別吸睛，一面含有巨大蚊子被星星環繞的設計。

密西西比州檔案與歷史部表示，「由於一名委員會成員遞交的旗幟編號出現打字錯誤，導致蚊子設計進入第二輪。該成員已要求將旗幟從設計圖庫中移除，MDAH工作人員也已撤除」。

剩餘的許多設計有木蘭花和星星圖案、部分設計有代表密西西比河或是墨西哥灣的波浪線條。

委員會將於14日選出最終5個設計，並在9月初確定一個於11月3日在州立票選上推出的設計。委員會可以接受其中一個民眾的設計，也可以結合不同設計的元素，或是自己重新設計一個。

如果民眾接受委員會的提案，該設計將成為新的密西西比州旗幟；如果民眾不接受，委員會將重新設計並再次推出票選。