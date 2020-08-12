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9旬翁穿防護衣告別病危愛妻 3週後染疫亡留遺言：從不後悔

香港01 / 向樂高
90歲老先生瑞克（Sam Reck）與86歲愛妻喬安（JoAnn Reck）結婚近30年，留下許多甜蜜合照。圖擷自臉書Scott Hooper
90歲老先生瑞克（Sam Reck）與86歲愛妻喬安（JoAnn Reck）結婚近30年，留下許多甜蜜合照。圖擷自臉書Scott Hooper

新冠肺炎疫情在全球已造成逾73萬人死亡，也拆散了無數家庭。美國一名90歲老先生在上月為了探望染疫危重的愛妻，不惜穿上全身保護套裝進入隔離病房，握著愛妻的手與她告別，相信老先生也因此受到感染，並於8月初離世。老先生離世前曾向兒子透露，即使他染疫，也從未後悔和太太告別。

90歲的瑞克（Sam Reck）和86歲的妻子喬安（JoAnn Reck）結婚近30年，他們住在佛羅里達州萊克蘭市（Lakeland）。妻子喬安在一年前被診斷出患有認知障礙症，因為疫情的關係他們必須分居，喬安住在養老院內，而瑞克則住在附近一間公寓。因養老院禁止探訪，為了讓夫婦二人見面，職員安排喬安走到瑞克公寓的附近，讓瑞克可以在二樓的露台看到樓下的妻子。

不過，可惜喬安7月時證實染疫，病情更迅速惡化，當時瑞克表示希望可以去見妻子和她說再見。喬安於第一次婚姻所生的兒子胡珀（Scott Hooper）憶述，當時他表示不希望瑞克探望垂死的喬安，因為瑞克已經90歲，這如同走入獅子坑，但瑞克始終堅持，「我必須要去，必須要去見一見她」。

結果瑞克在喬安垂死時，穿上全身保護裝備，包括保護衣、戴上兩個口罩、手套等進入病房與妻子告別，他握著喬安的手說，「這幾個月來，我終於可以握住你的手了」，並向喬安表示愛意，「親愛的，我是如此愛你」，最終喬安在7月12日離世。

不幸的是，瑞克不久也被確診感染新冠肺炎。他和病毒搏鬥3週後，胡珀於8月2日在facebook公布了瑞克的死訊，他稱瑞克被驗出確診時，曾問瑞克是否後悔去醫院和喬安見面，瑞克直言「沒有一秒鐘後悔」。瑞克說無論發生什麼事，他很開心有機會和喬安說再見和握她的手。家人表示兩人將合葬在佛羅里達州的一個紀念花園。

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文章授權轉載自《香港01》

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